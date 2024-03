Alicja Walczak była gwiazdą programu "Big Brother", została malarką

Alicja Walczak - mimo tego, że od pierwszej edycji emitowanego w TVN programu "Big Brother" minęło już niemal ćwierć wieku - cały czas jest doskonale pamiętana przez widzów. Mająca doskonałą figurę brunetka o zjawiskowej urodzie nie robiła w programie nadmiernego zamieszania, a i tak rozpalała zmysły i wzdychały do niej miliony mężczyzn w całej Polsce. Alicja Walczak w tym roku kończy 56 lat, ale w jej przypadku wiek to tylko liczba. Totalnie odmieniona gwiazda "Big Brothera" nadal wygląda fantastycznie. Mimo że celebrytka miała predyspozycje do tego, by zrobić wielką karierę telewizyjną, obrała inną drogę zawodową. Alicja Walczak została malarką. Na tym polu ma spore sukcesy. - Jako malarka pogłębiam moją pasję od ukończenia Akademii Sztuk Pięknych. Piękno i dobro zawsze miało na mnie silny wpływ i teraz śmiało realizuję moje pasje. W ostatnich latach uczestniczyłam w licznych plenerach malarskich, organizuję moje wystawy i wernisaże, a także współpracuję z innymi artystami. Jestem także reprezentowana przez galerię, w której można nie tylko oglądać, ale także zamówić upragniony obraz. Cieszę się ogromnie, gdy moje dzieła podobają się innym i mogą trafiać do osób o podobnej wrażliwości. Moje prace można zobaczyć na mojej stronie www.alicjawalczak.com. - zdradziła uczestniczka pierwszej edycji programu "Big Brother" w rozmowie z portalem Shownews.pl.

Alicja Walczak wróci do TVN? Widzi siebie w konkretnej roli

W wywiadzie Alicja Walczak odniosła się także do swojego powrotu do telewizji. Na pewno chcieliby ją zobaczyć przede wszystkim widzowie TVN. W końcu właśnie w tej stacji pokazywany był "Big Brother". Okazuje się, że Alicja Walczak mogłaby wrócić na szklany ekran, ale w innej roli niż kiedyś. - Z tym doświadczeniem, które teraz już mam, to widzę siebie jedynie jako prowadzącą program TV, co ma związek także z moim wykształceniem. Uważam, że istotne jest to, aby zawsze iść za potrzebą serca. Wiem, że tamten epizod był najlepszym wyborem na tamten czas, a teraz idę za potrzebami tego, co mi w duszy gra. Jestem wdzięczna za przeszłość i mam nadzieję na przyszłość - wyznała artystka, która ukończyła nie tylko ASP, lecz także Uniwersytet Warszawski i Wyższą Szkołę Komunikacji Społecznej. Chcielibyście zobaczyć Alicję Walczak jako prowadzącą jakiś program w TVN? A może widzielibyście ją w innej stacji?

W naszej galerii prezentujemy, jak po latach wygląda Alicja Walczak, gwiazda pierwszej edycji programu "Big Brother"

