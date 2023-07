Czas się dla niej zatrzymał?

Pamiętacie Alicję Walczak z Big Brothera? Oniemieliśmy na widok 55-letniej artystki [ZDJĘCIA]

aszu 16:09 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Alicja Walczak (55 l.) dała się poznać szerokiej publiczności jako czarnowłosa piękność o silnym charakterze. Choć nie wygrała "Big Brothera", to w domu wielkiego brata spędziła niemal 3 miesiące, kończąc go ostatecznie na 4. pozycji. Po programie skończyła Akademię Sztuk Pięknych i oddała się swoim pasjom. Co u niej słychać?