Tak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Minęło 20 lat od jej udziału w show TVN, a wciąż wygląda znakomicie

Co się stało?

Alicja Walczak to polska artystka i celebrytka, która zdobyła rozgłos głównie dzięki udziałowi w pierwszej edycji programu reality show "Big Brother", emitowanego w Polsce w 2001 roku. Program ten był jednym z pierwszych reality show w Polsce i cieszył się ogromną popularnością. Alicja wzięła udział w 1. edycji "Big Brothera". Show wygrał wtedy Janusz Dzięcioł, ale twarda 35-latka z Gdańska pozostała w pamięci widzów na długo. Jak sama później wspominała, program potraktowała jako wielką przygodę, która dała jej możliwość lepiej poznać siebie samą. Po zniknięciu z ekranów Alicja postawiła na edukację. Uzyskała trzy fakultety, kończąc dziennikarstwo, politologię oraz fotografię. Tę ostatnią na Akademii Sztuk Pięknych. Z pasją oddała się też malarstwu, zagrała w dwóch filmach i napisała książkę "Piękno duszy".

Alicja Walczak nie zważa na upływający czas

Dziś Alicja Walczak ma 56 lat i nadal jest piękną, a do tego spełnioną kobietą. Mimo że popularność zyskała dzięki reality show, to później skupiła się na rozwijaniu swojej pasji do sztuki. Prowadzi życie artystyczne, łącząc elementy kariery medialnej z twórczością malarską. Życie jej nie oszczędzało - najpierw spadła na nią choroba, potem wypadek. Udało jej się pokonać raka płuc, jak twierdzi dzięki wierze i modlitwie. Przeżyła też ciężki wypadek samochodowy, po którym musiała się mierzyć ze skutkami urazu kręgosłupa. Przykre okoliczności nie złamały jej. Dziś nadal mieszka i tworzy w Gdańsku. Z fanami komunikuje się za pośrednictwem mediów społecznościowych. A wygląda tak, jakby czas jej się nie imał. Zobaczcie w galerii, jak dziś, po ponad 20 od emisji programu wygląda Alicja Walczak.

