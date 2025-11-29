Miłosna klapa i prawdziwa chemia. Co wydarzyło się w 8. odcinku "Randki w ciemno"?

W pierwszej rozgrywce "Randki w ciemno" poznaliśmy trzech singli i jedną odważną wybierającą. Po serii pytań i eliminacji powstała para, która jednak uznała, że pozostanie przy koleżeństwie.

Druga część programu należała do dojrzałych uczestników, którzy pokazali, że na miłość nigdy nie jest za późno. Tym razem wybór okazał się trafiony – finałowa para szybko złapała wspólny język i zapowiada się obiecująco.

Dwie historie, dużo uśmiechu i dowód na to, że słowa naprawdę mają moc – tak można opisać ten odcinek "Randki w ciemno"!

Pierwsza rozgrywka w "Randce w ciemno"

Kandydat numer 1 to 26-letni Bartek

Jego gen handlowca sprawia, że potrafi sprzedać wszystko, a najlepiej siebie. Jego szklanka jest zawsze do połowy pełna, chyba że trafi na toksyczną dziewczynę. Zmysł węchu ma wyostrzony w poszukiwaniu żony.

Kandydat numer 2 to 29-letni Łukasz Zorian

Łukasz Zorian jest trenerem mentalnym. Pisze teksty, rapuje, tańczy, a jego serce zawsze wybiera własny rytm. W relacjach stawia na zdrowie psychiczne, więc jeśli szukasz emocjonalnej karuzeli, to nie ten peron.

Kandydat numer 3 to 29-letni Patryk

Grafik w branży reklamowej, który w jednym miejscu siedzi tylko na ławeczce w siłowni między seriami. Co nie dopowie, to dogotuje. Obiecuje "Dolce wita" swojej drugiej połówce. O ile nie pachnie jak popielniczka.

Wybierająca: Natalia - 23-letnia hostessa

Natalia to hostessa i kosmetolog, której życie najlepiej płynie w rytmie techno. Uważa, że styl to stan umysłu, a zdrowie i forma są teraz jej priorytetem. Więc jeśli twój jedyny trening to maraton seriali, to raczej się nie dogadacie.

Natalia zadała kandydatom następujące pytania:

Lubię sport, lubię aktywność, więc któraś to będzie już nasza randka. No i żeby ona była właśnie aktywna. Gdzie byś mnie zabrał?

Chciałabym, żeby mój partner mnie inspirował i pokazywał nowe, nieznane rzeczy. Czego od ciebie mogłabym się nauczyć?

Jak sprawiłbyś, żebym się zarumieniła?

Jakie cechy twojej byłej dziewczyny powinna mieć, a jakich na pewno mieć nie powinnam?

Natalia w pierwszej kolejności odrzucił Patryka, następnie Bartka. Wybrankiem singielki został Łukasz Zorian!

Natalia i Łukasz Zorian – pierwsza para 8. odcinka "Randki w ciemno"

To ta relacja może być raczej jedynie koleżeńska. No tutaj nic więcej z tego nie będzie, ale jest bardzo fajnym gościem, życzy mu po prostu jak najlepiej

– podsumowała Natalia.

Jakbym widział Natalię w jakimś klubie czy barze, to mógłbym mieć takie poczucie, żeby się wycofać. No bo jednak taka kobieta wysoka, ubrana na czarno, wielu facetów może odstraszać

– skwitował Łukasz Zorian.

Druga rozgrywka w "Randce w ciemno"

Kandydatka numer 1 to 50-letnia Grażyna

Grażyna jest pedagogiem i doradcą zawodowym. Życiowa optymistka z sercem większym niż przedwojenna wanna. Pomaganie to jej pasja, a życie to zabawa. Mówi, że na dorosłość przyjdzie czas najwcześniej po sześćdziesiątce.

Kandydatka numer 2 to 60-letnia Małgosia

Małgosia to coach i stylistka, która wie, jak wprowadzić porządek. Zarówno w życiu, jak i w szafie. Nie cierpi nudy i prasowania koszul. Zawsze gotowa na to, by dzień zamienić w niezapomnianą przygodę.

Kandydatka numer 3 to 44-letnia Edyta

Edyta to policjantka z zamiłowaniem do lasu, długich spacerów i komedii romantycznych. Gra na gitarze? Robi szpagaty. Jedno jest pewne. Edyta zna nie tylko przepisy drogowe, ale też ma przepis na dobrą zabawę.

Wybierający: 60-letni Robert

Robert to 60-letni muzyk z wykształcenia, handlowiec z zawodu i artysta z natury. Kocha operę, śpiewa po bizantyjsku, a świat widzi przez obiektyw aparatu. Ma na koncie udział w "Randce w ciemno" ponad 30 lat temu i skok na bungee. I pytanie brzmi, czy dziś skoczy w ramiona tej jedynej?

Robert zadał paniom następujące pytania:

Gdybym miał gorszy czas, co byś zrobiła, żeby mnie wesprzeć?

Ja mam talent. Talentem tym jest śpiew. A jakie ty masz talenty i jakie pielęgnujesz?

Co myślisz o związkach na odległość? I czy w imię miłości byłabyś gotowa na rewolucję w życiu?

Jak jest Twój język miłości? Jak ją okazujesz i jak lubisz być kochana?

Dźwięk to moja codzienność, ale ciekawy jestem jakie wydajesz dźwięki, kiedy jest ci bardzo przyjemnie.

Po odrzuceniu dwóch kandydatek, z którymi singiel, nie uda się na randkę – przyszedł czas na wielki finał!

Robert i Edyta – druga para 8 odcinka „Randki w ciemno”

Od którego momentu już wiedziałeś, że to będę ja? W którym momencie urzekłam Cię?

– dopytywała Edyta.

A myślę, że w tym momencie, kiedy żeś zagrała na gitarze i wtedy, wtedy coś poczułem, że no tak, że tutaj chyba jest bratnia dusza. (...) I cieszę się właśnie, że będę miał taką fajną kobietę koło siebie

– odpowiedział Robert.

