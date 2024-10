Historyczny powrót tramwaju do Wilanowa. To nie koniec budowy. Do kiedy potrawają utrudnienia?

Warszawa. Historyczny powrót tramwaju do Wilanowa

„Tak jest. Już we wtorek tramwaje dotrą do Wilanowa! Wszyscy czekaliśmy na ten dzień nieco dłużej niż zakładaliśmy (dziękuję za Waszą cierpliwość!). Kolejna historyczna chwila w Warszawie. Do zobaczenia na trasie!” - tak o otwarciu wyczekanej linii tramwajowej na Wilanów napisał wczoraj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Tramwaje zaczęły kursować zgodnie z rozkładem o godz. 4.30. Prezydent przejechał się również tramwajem ok. godz. 8. Sprawdził, ile trwa podróż do centrum miasta.

"W założeniu docelowo podróż ma trwać 25 minut, ale ponieważ tramwaj będzie jechał wciąż częściowo przez plac budowy, sami jesteśmy ciekawi ile to potrwa. Nie powinno być jednak więcej niż nieco ponad 30 min." - mówi Konrad Niklewicz, wiceprezes Tramwajów Warszawskich

Nowe linie tramwajowe do Wilanowa

Trasę do Miasteczka Wilanów obsłużą dwie linie tramwajowe: 14 i 16. A latem w przyszłym roku dołączy także linia 19 na Stegny (obecnie w trakcie budowy). Wzdłuż linii zostało jeszcze wiele do zrobienia. Kierowcy wciąż będą korzystać z tymczasowych przejazdów przez torowisko. Urzędnicy zapowiedzieli, że zgodnie z harmonogramem prace przy układzie drogowym mają zakończyć się na przełomie III i IV kwartału 2025 roku.

Wraz z uruchomieniem tramwaju zmieniać się będą trasy wielu autobusów. Ale nie od razu. ZTM zapowiedział wprowadzanie tych zmian stopniowo, by przyzwyczajać pasażerów i by nie była to komunikacyjna rewolucja.

"Wprowadzanie nowych tras będzie rozłożone w czasie – z chwilą otwarcia trasy na tory wyjadą tramwaje linii 14 i 16 a przestanie jeździć „35”. Od 1 listopada zakończy się kursowanie autobusów linii 522 oraz 519 na trasie skróconej, między Śródmieściem i Wilanowem. Inne zmiany zostaną wprowadzone od 16 listopada" – informuje rzecznik ZTM Tomasz Kunert.