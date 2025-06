Rusza tramwaj na Stegny. Rafał Trzaskowski ujawnił czas dojazdu do Dworca Centralnego

Tramwaj na Stegny. Wielkie otwarcie nowej trasy

Nowy odcinek trasy tramwajowej wzdłuż ul. św. Bonifacego do pętli autobusowo-tramwajowej Stegny to długo wyczekiwana inwestycja.

- Otwieramy trasę tramwajową na Stegny! Już od soboty, 28 czerwca, tramwaj linii 19 pojedzie nowo wybudowanym odcinkiem na ul. św. Bonifacego. To będzie szybkie, wygodne, szynowe połączenie z centrum, ale też z Wolą i Bemowem. Dojazd ze Stegien do Dworca Centralnego zajmie ok. 20 minut - powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Nowa linia 19 – trasa i częstotliwość

Wraz z otwarciem nowego torowiska, na ulice Warszawy wyjedzie nowa linia tramwajowa numer 19. Trasa linii 19 będzie przebiegać następująco:

Stegny

Puławska

Marszałkowska

Nowowiejska

al. Niepodległości

Chałubińskiego

al. Jana Pawła II

Broniewskiego

al. Reymonta

Powstańców Śląskich

Nowe Bemowo (pętla)

W związku z remontem torów na ul. Młynarskiej, w sobotę tramwaje linii 19 będą kursować na wydłużonej trasie do pętli Koło (dalej Powstańców Śląskich, Radiową i Dywizjonu 303).

Pierwszy tramwaj z pętli Stegny odjedzie w sobotę o godz. 4:52, a z Koła o 4:54. W dni powszednie, w godzinach szczytu, tramwaje będą kursować co 10 minut (rozkład wakacyjny, docelowo co 8 minut). W soboty i święta w najpopularniejszych godzinach tramwaje pojadą co 15 minut.

Utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu

W związku z prowadzonymi pracami wykończeniowymi, kierowcy muszą liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu. Od soboty zamknięty zostanie fragment północnej jezdni św. Bonifacego pomiędzy Jana III Sobieskiego a Jałtańską. Mieszkańcy ulic Jałtańskiej, Soczi i Batumi będą korzystać z tymczasowej zawrotki przy Batumi.

Finansowanie

Inwestycja obejmuje również nasadzenia zieleni – kilkadziesiąt drzew i kilka tysięcy krzewów. Sukcesywnie udostępniane będą także gotowe odcinki dróg rowerowych i chodników. Docelowy układ drogowy, z dwiema jezdniami, zostanie oddany latem.

Projekt „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą – Faza II” jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Koszt całkowity projektu to 2 058 985 636,54 zł, z czego dofinansowanie wynosi 900 mln zł.