Absurd roku w Warszawie. Zrywają zieleń na nowym pl. Centralnym. Zamiast niej będzie beton

Warszawa ledwo co pochwaliła się nowym, zielonym sercem miasta − placem Centralnym. A już ktoś postanowił zaserwować mu „betonowy bypass”. Mimo szumnych zapowiedzi o zieleni, cieniu i wypoczynku, kilkanaście metrów świeżego trawnika właśnie znika. Ma go zastąpić... dodatkowa ścieżka. Dlaczego? Zapytaliśmy o to urzędników.