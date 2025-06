Wielkie otwarcie placu Centralnego w Warszawie. Rafał Trzaskowski zaprasza

Nowy Plac Centralny – serce Warszawy bije mocniej

Plac Defilad w Warszawie, a zwłaszcza jego część na wysokości ulicy Złotej, przez lata straszył betonową pustką. Teraz to się zmieniło! Koncepcja przebudowy zakładała stworzenie kameralnego i zielonego placu, który podniesie atrakcyjność ścisłego centrum miasta. I udało się! Po dwóch latach intensywnych prac możemy podziwiać efekty.

Zieleń króluje: Blisko 550 krzewów, ponad 81 tysięcy roślin cebulkowych i bylin oraz aż 102 drzewa! To prawdziwa oaza w sercu miasta.

Odpoczynek w cieniu: Dookoła drzew ustawiono 106 ławek i siedzisk. Idealne miejsce na chwilę wytchnienia.

Inteligentne nawadnianie: Pod powierzchnią placu znajdują się cztery zbiorniki retencyjne, które zbierają deszczówkę. Drzewa mają zapewniony stały dostęp do wody.

Plac Centralny - nowe serce Warszawy

Historyczny ukłon w stronę przedwojennej Warszawy

Nowy plac łączy centralną część placu Defilad z parkiem u zbiegu ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej. Układ chodników i zieleni odzwierciedla sieć przedwojennych ulic i zarysy budynków. To piękny gest w stronę historii miasta.

Nawierzchnia placu to prawdziwe dzieło sztuki. Wykorzystano różne materiały, aby oddać charakter dawnych ulic i budynków. Do budowy wykorzystano ponownie kostkę z placu Defilad, co nadaje temu miejscu wyjątkowego charakteru.

Dotychczasowa trybuna honorowa została wkomponowana w plac w taki sposób, by nawiązywała do powojennej historii tego miejsca. Jednocześnie nadano jej nowy wymiar: na jej stopniach od strony pałacu znalazły się małe drzewa i rabaty kwietne. Górny poziom przygotowano zaś tak, by można było zaaranżować go na scenę.

Część placu pomiędzy trybuną a ulicą Marszałkowską została zaplanowana jako miejsce, gdzie będą mogły odbywać się koncerty i inne wydarzenia.

Po zmroku plac oświetlą nie tylko nowe latarnie, ale także osiem zabytkowych kandelabrów. To prawdziwa gratka dla miłośników historii i piękna.

„Żeliwne, pomalowane na czarno kandelabry zamontowano na kolumnach ze strzegomskiego granitu. Świeczniki mają cztery półtorametrowe ramiona. Piąta lampa znajduje się na środku, pomiędzy nimi. Ledowe moduły schowano w kloszach w kolorze mlecznego szkła" - zachwala UM Warszawa.

Wielkie otwarcie już dziś

Oficjalna uroczystość oddania placu mieszkańcom odbędzie się już jutro, 4 czerwca, o godzinie 18:30, pod trybuną honorową. Urząd miasta i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapraszają do wspólnego świętowania. Wystąpią:

Orkiestra dęta Brass Federacja.

Warszawskie Combo Taneczne Janka Młynarskiego

Rafał Bryndal & DJ Burn Reynolds.