Ten plac jest bardzo zadbany i czysty, nie walają się tam stare zabawki i śmieci. Psy nie traktują piaskownicy jak kuwety. Wiem też, że korzystają z niego dzieci, których rodzice za to nie płacą, ale nikomu to nie przeszkadza. Fakt, że są użytkownicy, którzy mają jakieś poczucie odpowiedzialności, wraz z kluczem do furtki sprawia, że to miejsce nie wygląda jak większość ogólnodostępnych placów zabaw - mówiła pani Wiola, dodając, że jej zdaniem cena miesięcznego "abonamentu" nie jest wygórowana, edziecko.pl.