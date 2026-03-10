Celebrujemy ważne dla Was chwile wspólnie. Moda na sezon wiosna-lato 2026

Kolekcja na wiosnę-lato 2026 łączy ponadczasową elegancję z najlepszą tradycją krawiecką, wzbogaconą o lekkość formy i nowoczesną dynamikę. To unikatowa jakość materiałów, różnorodność krojów oraz stonowana paleta kolorów: intensywnych brązów, jasnych szarości, głębokich zieleni w połączeniu z bordo, rozmaitych odcieni niebieskiego. Wyraźnie zaznaczona linia ramion oraz taliowanie w pasie, rozwiązania charakterystyczne dla brytyjskiego krawiectwa, są konceptualną bazą do projektów, która zapewniają swobodę ruchów przy zachowaniu nienagannego kroju marynarki. Formalne szycie z nutą codziennej nonszalancji to znak rozpoznawczy marki BYTOM od dekad.

Wyjątkowym uzupełnieniem nowej kolekcji są formalne propozycje lniane. Naturalna, szlachetna tkanina wraz z lekką konstrukcją na półpodszewce i rozszerzoną ofertą kolorystyczną urozmaica elegancką garderobę w letnim sezonie. Garnitury współgrające z kolorystyką koszul - khaki, bordo, beż, odcienie niebieskiego, stonowany wrzos - pozwalają na nowe, intrygujące możliwości kreowania wyszukanych kompletów na różne okazje, gdzie szlachetne gładkie tkaniny, klasyka brytyjskiego krawiectwa i monochromatyczne zestawienia podkreślają strukturę sylwetki oraz mistrzostwo detalu spójne z tożsamością marki.

— Wystarczy dać światu znać, że jesteśmy gotowi go dostrzec i okazuje się, że jeden gest, jedno spojrzenie buduje energię, która wciąga — mówi Marcin Dorociński w najnowszym filmie kampanijnym. Marka BYTOM nie pozwala nam zapomnieć, że wraz z wewnętrzną energią od lat przyciąga nas możliwość kreacji męskiego wizerunku.

i Autor: BYTOM/ Materiały prasowe

