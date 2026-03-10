Dni Wiosennych Okazji w sklepie Amazon.pl - setki tysięcy produktów w atrakcyjnych cenach i dodatkowe korzyści od 10 do 16 marca

Podczas Dni Wiosennych Okazji klienci mogą zaoszczędzić na tysiącach produktów. Szczególnie warto zwrócić uwagę na kategorie sprzęt domowy, elektronika, książki czy zabawki, gdzie czekają wyjątkowo atrakcyjne promocje. Co więcej, Amazon.pl przygotował dodatkowy benefit: przy zakupach wybranych produktów na kwotę minimum 250 PLN klienciotrzymają 25 PLN zniżki na przyszłe zakupy. To doskonały sposób, by wiosenne zakupy przyniosły oszczędności nie tylko teraz, ale i przy kolejnej wizycie w sklepie.

„Wiosna to czas nowych początków, i właśnie na tym skupiają się tegoroczne Dni Wiosennych Okazji. Przygotowaliśmy dla naszych klientów setki tysięcy imponujących okazjina produkty od marek, które Polacy dobrze znają i cenią, w kategoriach, z których korzystają na co dzień. Niezależnie od tego, czy nasi klienci planują odświeżyć dom, zadbać o siebie, czy po prostu uzupełnić codzienne zakupy, to chcemy, żeby wkroczyli w wiosnę z poczuciem, że dokonali świetnego wyboru." - mówi Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, dyrektorka zarządzająca Amazon.pl

Znajdź okazje skrojone pod siebie

W ramach Dni Wiosennych Okazji klienci Amazon.pl mogą skorzystać ze zniżek nawet do 40% na produkty marek własnych Amazon oraz zaoszczędzić do 65% na produktach codziennego użytku. W ofercie znajdą się produkty z ponad 30 kategorii od zaufanych marek, takich jak NIVEA, Philips czy WaterWipes, w tym:

Dom i kuchnia: rozwiązania do przechowywania, akcesoria do sprzątania, małe AGD i nie tylko, od takich marek jak Tefal, Philips, Krosno, Tefal, Russell Hobbs Bosch.

Uroda i pielęgnacja: ulubione produkty do pielęgnacji skóry, włosów i ciała np. od BasicLab czy Nivea.

Zabawki: hity dla dzieci, pomysły na prezenty i rodzinną zabawę od Trefl, Lego, Mattel, Hot Wheels.

Elektronika: odkryj urządzenia smart home oraz oferty dla graczy, które przeniosą rozgrywkę na wyższy poziom. Ceny do 30% niższe na sprzęt tech, w tym słuchawki, akcesoria i urządzenia codziennego użytku od Remington, Wolfgang, Razer, OnePlus i Oral-B.

Książki: powieści, literatura faktu, książki dla dzieci od takich wydawnictw jak Znak, Marginesy, Nowa Baśń, Czarna Owca, Filia i wielu innych.

Moda: zaoszczędź do 30% na kultowych stylizacjach i ponadczasowych elementach garderoby od najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie: HUGO BOSS - ceny do 30% niższe, w tym na odzież męską i damską z aktualnej kolekcji. Levi's - zniżka do 30% na klasyczny denim i odzież codzienną, dostępną w wielu fasonach i modelach.

Swarovski – 30% taniej na biżuterię i akcesoria, które dodadzą blasku codziennym i eleganckim stylizacjom.

Sport i outdoor: przygotuj się na wiosnę z oszczędnościami na produkty marek wspierających aktywność: Garmin – ceny niższe o 30% na technologię sportową i sprzęt outdoorowy zaprojektowany do wspierania treningu i śledzenia aktywności, Under Armour - do 30% taniej na odzież sportową i aktywną, stworzoną do treningu, ruchu i codziennego użytkowania.

Podróże: Samsonite: zniżka do 30% na premium bagaże i akcesoria podróżne zaprojektowane z myślą o nowoczesnych podróżnikach.

Świętuj 5. urodziny Amazon.pl - Unboxing Amazon.pl w Warszawie

Z okazji 5. urodzin Amazon.pl specjalna strefa Unboxing Amazon.pl otworzy się bezpłatnie na Placu Centralnym w Warszawie, obok Pałacu Kultury i Nauki – od piątku, 13 marca od godziny 16:00 do niedzieli, 15 marca włącznie. Odwiedzający będą mogli dosłownie wkroczyć do wnętrza pudełka Amazon i odkrywać strefy partnerskie przygotowane we współpracy z polskimi markami, takimi jak Trefl, Neboa, Mamoi, Dafi, BasicLab, Krosno czy FMIC, poznać świat cyfrowego czytania w Kindlotece, obejrzeć specjalny pokaz filmu “Wielka Warszawska” od Prime Video, a także spotkać popularnych polskich twórców internetowych. Przez cały czas trwania wydarzeniagoście będą zbierać odznaczenia na wirtualnej karcie unboxingowejj, która będzie uprawniała do odbioru nagrody-niespodzianki.

Szybka i bezpłatna dostawa z Amazon Prime

Zakupy podczas Dni Wiosennych Okazji można w prosty sposób opłacić za pomocą wielu dostępnych metod: kartą kredytową lub debetową, kartami podarunkowymi, BLIK-iem orazinnymi wygodnymi formami płatności. Dodatkowo, klienci posiadający pakiet Amazon Prime mają dodatkowo dostęp do nielimitowanych, szybkich i darmowych dostaw milionówproduktów ze sklepu Amazon.pl bez minimalnej kwoty zamówienia, obszernego katalogu nagradzanych filmów i seriali w Prime Video, darmowych gier w Amazon Luna orazwyjątkowych wydarzeń zakupowych w ciągu roku. Każdy może wypróbować Prime w ramach bezpłatnego 30-dniowego okresu próbnego, aktywowanego nastronie Amazon.pl/prime. Po tym okresie Prime będzie dostępny za jedyne 69 zł rocznie lub 15,50 zł miesięcznie.