Satynowa skóra, zero wysiłku. Poznaj nowy Soft Glam Satin Concealer

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-03-10 10:17

e.l.f. Cosmetics Soft Glam Satin Concealer to lekki, nawilżający korektor, który maskuje cienie pod oczami i zaczerwienienia oraz optycznie wygładza niedoskonałości, zapewniając średnie, stopniowalne krycie i satynowe wykończenie.

Makijaż

Autor: Wygenerowane przez AI

Jego lekka, nawilżająca formuła o średnim, budowalnym kryciu pomaga ukryć cienie pod oczami i zaczerwienienia oraz zminimalizować widoczność niedoskonałości, bez zbierania się w załamaniach skóry czy efektu ciastkowania.

Ten kremowy, lekki i odporny na zbieranie się w zagłębieniach korektor nawilża skórę dzięki 1% kompleksowi z hibiskusem, kwasowi hialuronowemu oraz pigmentom powlekanym aminokwasami. Jego długotrwała formuła, odporna na ścieranie i efekt warzenia się, skutecznie maskuje cienie pod oczami oraz zaczerwienienia. Zapewnia krycie w sam raz – średnie i stopniowalne – oraz pozostawia skórę z miękkim, satynowym wykończeniem soft-as-e.l.f. Produkt wyposażono w pluszowy, elastyczny aplikator z precyzyjną końcówką, który umożliwia dokładną aplikację produktu nawet na najmniejsze niedoskonałości.

You’re e.l.f.ing sat: Soft Glam Satin Concealer jest dostępny w 36 odcieniach, tak jak Soft Glam Satin Foundation.

e.l.f. Cosmetics

Autor: e.l.f. Cosmetics / Materiały prasowe
e.l.f. Cosmetics

Autor: e.l.f. Cosmetics / Materiały prasowe
