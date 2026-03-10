Grupa L’Oréal mianuje Krzysztofa Bożka na stanowisko Europe Zone Brand Business Director marek Armani Beauty i Valentino Beauty

Krzysztof jest związany z grupą L’Oréal od 13 lat. W tym czasie zajmował się rozwojem marek na rynku polskim i bałtyckim. Wypracował on unikalne podejście łącząc znajomość kodów sektora luksusowego z dynamiką rynku masowego. Jego kariera jest dowodem na to, że strategiczna dyscyplina w połączeniu z wizjonerstwem to klucz do sukcesu.

Przez ostatnie 3,5 roku, pełniąc funkcję Brand Business Unit Directora marek YSL, Prada i Miu Miu, na rynku polskim i bałtykim, Krzysztof poprowadził zespół do historycznych sukcesów. Pod jego przywództwem marka YSL po raz pierwszy w historii zajęła 1. miejsce na całym rynku selektywnym, a zapach Libre stał się numerem jeden w kategorii perfum. Krzysztof przeprowadził również transformację w obszarze Advocacy & Influence, dzięki której YSL przez 21 miesięcy z rzędu utrzymywało 1. pozycję w Share of Engagement (SOE). Skutecznie wprowadził także na rynek markę Prada Beauty, która błyskawicznie awansowała na 7. pozycję na rynku zapachów.

Wpływ Krzysztofa wykroczył poza granice kraju – dzięki jego wizji marka YSL pojawiła się na festiwalu Open’er, stają się częścią popkultury młodych konsumentów. To podejście, wraz z wdrożeniem konceptu "YSL Beauty Light Club", wyznaczyło nowe globalne standardy marki i zostało docenione dwiema Srebrnymi Nagrodami EFFIE – co było pierwszym takim wyróżnieniem dla marki selektywnej w Polsce.

Prywatnie Krzysztof czerpie inspirację z japońskiej estetyki, kultury i kina, fascynując się równowagą między tradycją a nowoczesną technologią.