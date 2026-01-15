Zalej 0,5 l wrzątku i polej siwe odrosty. Pogromca siwizny ukryje ją bez farbowania. Pasma będą pełne blasku. Domowy sposób na siwe włosy u blondynek

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-01-15 5:20

Siwe włosy u blondynek są co prawda mniej widoczne niż u kobiet o ciemniejszych włosach, jednak i tak wiele pań pragnie je zamaskować. Można skutecznie rozjaśnić siwiznę na blond włosach bez konieczności farbowania. Po prostu zalej 0,5 litra wrzątku i polej siwe odrosty na swojej głowie. Ta płukanka to prawdziwy pogromca siwizny bez farbowania. Dodatkowo sprawi, że nasze pasma będą pełne blasku.

Domowy sposób na siwe włosy

i

Autor: Shutterstock
  • Siwe odrosty to naturalny problem, ale blondynki mają przewagę – są mniej widoczne niż u brunetek.
  • Częste farbowanie niszczy włosy, dlatego warto poznać domowe sposoby na ukrycie siwizny bez chemii.
  • Chcesz poznać prosty przepis na naturalną płukankę, która rozjaśni włosy i zamaskuje siwe pasma?

Jak pozbyć się siwych odrostów bez farbowania? Domowe sposoby dla blond włosów

Siwizna pojawiająca się na głowie to naturalny proces starzenia, który jest uwarunkowany genetycznie - dlatego u niektórych osób pierwsze siwe włosy pojawiają się już w wieku dwudziestu kilku lat, a u innych dopiero po pięćdziesiątce. Oprócz genów, na tempo siwienia mogą wpływać również czynniki zewnętrzne, takie jak stres, dieta, choroby autoimmunologiczne czy niedobory witamin. I oczywiście prawda jest taka, że siwe odrosty na blond włosach zdecydowanie mniej rzucają się w oczy niż u kobiet o ciemniejszych pasmach. Jednak dla większości kobiet siwe włosy są powodem kompleksów i dlatego robią wszystko, aby ukryć niechcianą siwiznę pod farbą. Decydując się na taki krok, muszą one się liczyć z koniecznością powtarzania farbowania regularnie, aby utrzymać efekt. A przecież częste farbowanie włosów może je po prostu zniszczyć. Dlatego warto wypróbować domowe sposoby na siwe włosy u blondynek, które pomogą je ukryć bez konieczności farbowania. 

Zalej 0,5 l wrzątku i polej siwe odrosty. Pogromca siwizny ukryje ją bez farbowania

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na ukrycie siwych włosów u blondynek jest naturalna płukanka z rumianku i cytryny.  Jak ją przygotować? Rumianek suszony zalej pół litra wrzątku, odcedź i przestudź. Wyciśnij sok z 2 cytryn i wymieszaj z naparem z rumianku. Tym płynem płucz włosy i skórę głowy. Pozostaw na 30 minut i spłucz. Zarówno rumianek jak i cytryna mają naturalne właściwości rozjaśniające włosy, dzięki czemu stopniowo będą zmniejszać widoczność siwizny na głowie, a pasma zyskają blask.

Polecany artykuł:

Zapomnij o hennie do brwi. Wystarczą dwa produkty, które masz w kuchni, a przyc…
Fryzjer pokazał fryzurę na blond włosy, która skradła serca jego klientek po 50-tce
8 zdjęć
Super Express Google News
QUIZ z wiedzy o kobietach. Co wiesz o płci żeńskiej? Test nie tylko dla mężczyzn
Pytanie 1 z 10
Kiedy Polki uzyskały prawa wyborcze?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOMOWE SPOSOBY
BLOND
SIWE WŁOSY