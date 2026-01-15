Zalej 0,5 l wrzątku i polej siwe odrosty. Pogromca siwizny ukryje ją bez farbowania. Pasma będą pełne blasku. Domowy sposób na siwe włosy u blondynek

Siwe odrosty to naturalny problem, ale blondynki mają przewagę – są mniej widoczne niż u brunetek.

Częste farbowanie niszczy włosy, dlatego warto poznać domowe sposoby na ukrycie siwizny bez chemii.

Chcesz poznać prosty przepis na naturalną płukankę, która rozjaśni włosy i zamaskuje siwe pasma?

Jak pozbyć się siwych odrostów bez farbowania? Domowe sposoby dla blond włosów

Siwizna pojawiająca się na głowie to naturalny proces starzenia, który jest uwarunkowany genetycznie - dlatego u niektórych osób pierwsze siwe włosy pojawiają się już w wieku dwudziestu kilku lat, a u innych dopiero po pięćdziesiątce. Oprócz genów, na tempo siwienia mogą wpływać również czynniki zewnętrzne, takie jak stres, dieta, choroby autoimmunologiczne czy niedobory witamin. I oczywiście prawda jest taka, że siwe odrosty na blond włosach zdecydowanie mniej rzucają się w oczy niż u kobiet o ciemniejszych pasmach. Jednak dla większości kobiet siwe włosy są powodem kompleksów i dlatego robią wszystko, aby ukryć niechcianą siwiznę pod farbą. Decydując się na taki krok, muszą one się liczyć z koniecznością powtarzania farbowania regularnie, aby utrzymać efekt. A przecież częste farbowanie włosów może je po prostu zniszczyć. Dlatego warto wypróbować domowe sposoby na siwe włosy u blondynek, które pomogą je ukryć bez konieczności farbowania.

Zalej 0,5 l wrzątku i polej siwe odrosty. Pogromca siwizny ukryje ją bez farbowania

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na ukrycie siwych włosów u blondynek jest naturalna płukanka z rumianku i cytryny. Jak ją przygotować? Rumianek suszony zalej pół litra wrzątku, odcedź i przestudź. Wyciśnij sok z 2 cytryn i wymieszaj z naparem z rumianku. Tym płynem płucz włosy i skórę głowy. Pozostaw na 30 minut i spłucz. Zarówno rumianek jak i cytryna mają naturalne właściwości rozjaśniające włosy, dzięki czemu stopniowo będą zmniejszać widoczność siwizny na głowie, a pasma zyskają blask.