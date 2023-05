Zjawiskowy sposób, jak malować brwi przy opadającej powiece u kobiet po 50-tce. Nie uwierzysz, jak wiele ten trik może zmienić w Twoim wyglądzie

To najpiękniejsze perfumy na lato. Ten zapach do złudzenia przypomina kultowy Gucci, a w Hebe kosztuje 10 razy mniej. Dla fanek bzu i wiosennych nocy

Opadająca powieka to przede wszystkim problem estetyczny. Szacuje się, że dotyka ona nawet ponad milion osób w wieku powyżej 55. roku życia. Nadmiar skóry lokalizujący się wokół oczy sprawia, że twarzy wygląda starzej i cały czas sprawia wrażenie smutnej. Opadająca powieka może także wpływać na problemy związane ze wzrokiem oraz boleściami karku wynikającymi z innego ustawienia głowy podczas na przykład czytania. Jedynym skutecznym rozwiązaniem, by pozbyć się tego problemu jest medycyna estetyczna i coraz popularniejszy zabieg wycinania nadmiaru skóry wokół oczu. Jeżeli jednak nie jesteś gotowa na tak drastyczne posunięcie i chcesz jedynie optycznie zmniejszyć opadająca powiekę to zdecydowanie powinnaś sięgnąć po tajniki makijażu. Kredką do powiek, tuszem do rzęs oraz eyeliner'rem jesteś w stanie zamaskować opadającą powiekę i otworzyć oko. Również makijaż brwi jest bardzo istotny w kontekście tego, jak wygląda oko.

Makijaż brwi na opadającą powiekę. Krok po kroku, jak go wykonać

Makijaż brwi stanowią ramę dla oczu. Sprawia, że stają się one podkreślone i spójne z całą twarzą. W przypadku problemu opadającej powieki unikaj geometryczny mocno wyrysowanych brwi. Pamiętaj, że makijaż brwi powinien pasować do kształtu twojej twarzy oraz urody. Jeżeli zmagasz się z opadającą powieką nie reguluj brwi w ostre kształty. One jedynie wyostrzają i podkreślają problem. Idealny kształt brwi przy opadającej powiece delikatnie układa się ku górze. W ten sposób oko się otwiera, a spojrzenie wygląda młodziej. Dzięki temu trikowi Twarz będzie wyglądała na rozpromienioną oraz wypoczętą.

