Makijaż oka na opadającej powiece. Postaw na ten boski trik, a będziesz wyglądać olśniewająco. Jak się malować?

Makijaż oczu dla opadającej powieki. To musisz wiedzieć

Opadająca powieka, czyli nadmiar skóry na górnej powiece oka sprawia, że nasze spojrzenie "się zamyka". W efekcie twarz wygląda na starszą i bardziej smutną. Na szczęście, są proste metody, które pozwolą Ci to skorygować. To banalnie triki makijażowe, które sprawią, że oko będzie wyglądało na większe i spojrzenie zyska promienny blask. Jednym z klasycznych makijażu oczu dla opadającej powieki jest smokey eye.

Czego potrzebujesz do wykonania smokey eyes?

cień główny - w odcieniu w jakim chcesz wykonać makijaż,

cień neutralny - jasny, może być perłowy lub rozświetlający,

jasny, matowy cień,

cień w ciemnym kolorze

kredka do oczu,

baza pod cienie albo korektor pod oczy

puchaty pędzel do rozcierania cieni,

zbity pędzelek do aplikacji,

Jak wykonać smokey eyes? dla opadającej powieki. Krok po krok

KROK 1

Zaaplikuj korektor bądź bazę pod cienie na cała powierzchnię skóry oka. Dzięki temu nałożone cienie lepiej się będą rozcierały oraz makijaż utrzyma się dłużej.

KROK 2

Nałóż lśniący, jasny cień w wewnętrznym kąciku oka i rozetrzyj go w zagłębieniu. Uważaj, by produkt nie przedostał się na ruchomą część powieki. Jasnym, matowym cieniem pomaluj górną część powieki aż do łuku brwiowego.

KROK 3

Wybierając coraz ciemniejsze kolory cieni (zaczynaj od najjaśniejszego do najciemniejszego) puchatym pędzelkiem delikatnie zaznaczaj załamanie powieki. Na sam koniec użyj najciemniejszego koloru - może być czarny albo kredka do oczu. Pamiętaj, by wszystkie rozetrzeć, by kolory przenikały między sobą. Ciemny cień zaaplikuj również w zewnętrznej części dolnej powieki. W przypadku opadające powieki pamiętaj, by ciemny cień rozetrzeć ponad załamaniem w stronę brwi. W ten sposób otworzysz i optycznie powiększysz oko.

KROK 4

Wybierz cień główny i zaaplikuj go na ruchomej powiece. Wybierz do tego zbity pędzelek, aby uzyskać bardziej intensywny kolor może wklepywać produkt w powiekę bez jego rozcierania. Tego samego koloru użyj na dolnej powiece.

Smokey eyes gotowe, pamiętaj by dobrze wytuszować rzęsy. Taki makijaż potrzebuje właściwej oprawy. Jeżeli chcesz możesz zaaplikować również eyeliner, całość zyska wtedy jeszcze bardziej dramatycznego wykończenia.

Jakie kosmetyki do smokey eye?

Rewelacyjną opcją kolorystyczną pasującą praktycznie do każdego typu urody jest smokey eye w brązach. Paleta cieni do powiek The Goddess od Harry J Pro, którą kupisz w Kontigo. To aż 25 starannie dobranych cieni, symbolizujących mityczne boginie z całego świata odzwierciedlające różne aspekty kobiecości. Kolory są rewelacyjne dobrane i świetnie się ze sobą komponują. Posiadają one cudowną pigmentację i bosko się ze sobą łączą. Przechodzenie kolorów, tak ważne w smokey eye, staje się banalnie proste. To uniwersalna paleta cieni do powiek, która sprawdzi się zarówno u początkujących, jak i profesjonalistów.

i Autor: Materiały prasowe Harry J Pro