To będzie jeden z najmodniejszych kolorów wiosny 2023. Klasyka w nowym wydaniu. Idealny dla kobiet po 50-tce, które chcą poczuć się młodsze i zwiewne, jak wicherek

Trendy w modzie na wiosnę 2023. Ten kolor zdetronizuje biel

W 2023 roku do mody wracają pastele. W trendach znalazły się między innymi pudrowe róże oraz odcienie lawendy. Jednym z hitów wiosny 2023 będzie także baby blue, czyli delikatny błękit. Kolor ten w tym roku może na dobre zdetronizować biel w klasycznych, eleganckich stylizacjach. Błękit to również rewelacyjny kolor dla kobiet po 50-tce, które poszukują czegoś nowego w swojej szafie. Na wiosnę 2023 jednym z absolutnych modowych hitów będą błękitne koszule. Idealnie sprawdzą się one zarówno w oficjalnych stylizacjach, jak i tych bardziej casualowych. Błękit cudownie odmładza i dodaje lekkości. To dobry kolor dla kobiet dojrzałych, które chcą podkreślić delikatną urodę bez nachalnych dodatków. Jeżeli obawiasz się, że błękit może nieco podkreślić szarość skóry i sprawić, że będzie ona prezentowała się blado postaw na wyraziste dodatki w ciepłych kolorach. Do błękitu pasować będzie między innymi soczysta pomarańcz, intensywne bordo oraz jasny brąz.

