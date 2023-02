To najpotężniejsza liczba w numerologii. Jeśli ją posiadasz to los zapewni Ci sukces, a ludzie będą Ci jeść z ręki. Mickiewicz przepowiedział ją w "Dziadach"

Ta liczba z twojej daty urodzenia to przepowiednia przyszłości. Sprawdź, co zgotował ci los

Najpotężniejsze liczby w numerologii - liczby mistrzowskie. Sprawdź, czy otaczają Ciebie

Numerologia była znana już w czasach antycznych. W starożytności przywiązywano do niej olbrzymią wagę i wierzono, że świat cyfr i liczb posiada także swoje metafizyczne znaczenie. Dzisiaj, numerologia to przede wszystkim zabawa i rodzaj duchowych wskazówek, które mogą, ale nie muszą się sprawdzać. Uznaje się, że najpotężniejsze liczby w numerologii to tak zwane liczby mistrzowskie.

Jak obliczyć swoją numerologiczną liczbę?

To bardzo proste. Aby sprawdzić, która liczbą w numerologii jesteś wystarczy, że dodasz do siebie wszystkie cyfry ze swojej daty urodzenia. Jeżeli liczba, która Ci wyjdzie będzie dwucyfrowa dodawaj je dalej, aż otrzymasz pojedynczą cyfrę. Zasada ta ma jednak wyjątki, czyli tak zwane liczby mistrzowskie. Są to liczby: 11, 22, 33 lub 44.

Co oznaczają liczby mistrzowskie w numerologii?

Liczby mistrzowskie to gwarant sukcesu i pełnego spełnienia. Osoby zajmujące się numerologią wierzą, że posiadacze liczb mistrzowskich są naznaczeni przez los, a wszechświat szykuje dla nich wielkie rzeczy. Najpotężniejszą z liczb mistrzowskich w numerologii jest 44. Jej posiadaczami są najwybitniejsze jednostki tego świata. Liczba ta symbolizuje zaufanie do siebie i ogromną intuicję. Mówi się także, że 4 jest liczbą aniołów i to od nich płynie jej wielka moc. O liczbie 44 nie sposób mówić bez wspomnienia jej kontekstu w literaturze polskiej. To w końcu Adam Mickiewicz w III części Dziadów, w scenie V, zwanej także "Widzeniem księdza Piotra", wspomniał aż dwukrotnie liczbę 44. Autor ustami wieszcza przepowiedział pojawienie się wybrańca, który wybawi naród polskie, a jego imię brzmiało "czterdzieści i cztery". Do dziś wiele osób doszukuje się ukrytego znaczenia w słowach Adama Mickiewicza i zastanawia się, kim mógł być owy wybraniec

