To będą perfumy na wiosnę 2026! Zanurz się w aromatach brzoskwini, która sprawi, że zapragniesz więcej

Stworzony przez kultowe trio kobiet-perfumiarzy: Shyamalę Maisondieu, Nadège Le Garlantezec oraz Adrianę Medinę (Givaudan), Idôle Peach ’N Roses to soczysta, owocowo-kwiatowa kompozycja o intensywnym charakterze. Aby oddać to nieodparte uczucie pierwszego kęsa idealnie dojrzałej brzoskwini, zapach jako pierwszy w historii Lancôme eksponuje naturalny ekstrakt z brzoskwini – Peach Orpur™ od Givaudan. Jego apetyczna świeżość została wzmocniona miękką, a zarazem wyrazistą nutą płatków róży.

Tę nieodpartą energię ucieleśnia Olivia Rodrigo. Autentyczna, pewna siebie i magnetyczna, artystka występuje w nowej kampanii Idôle Peach ’N Roses. Film, utrzymany w kontrastowej palecie winylowej czerni i elektryzującej pomarańczy, jest słodko buntowniczy i pełen charakteru.

Przygotuj się na zabawne, brzoskwiniowe uniesienie – zapach, który z każdym psiknięciem staje się coraz bardziej uzależniający.

Nieodparcie brzoskwiniowy. Nieskończenie odważny.

Brzoskwinie, róże i rytm, który sprawia, że chcesz więcej

Winylowe płyty, dojrzałe brzoskwinie i płatki róż tworzą świat nowej kampanii Idôle Peach ’N Roses z Olivią Rodrigo w roli głównej.

Zanurzona w uzależniającej atmosferze zapachu, Olivia – ubrana w elektryczne odcienie brzoskwini – oddaje odważną, beztroską pewność siebie tej kompozycji. Od tańca na gigantycznej płycie winylowej po dosłowne zanurzenie w kluczowych składnikach zapachu – artystka w pełni ucieleśnia jego figlarną, brzoskwiniową energię.

Nowojorski duet reżyserski 91 Rules mówi:

„Jako wieloletni fani muzyki Olivii byliśmy zachwyceni możliwością współpracy z zespołami Lancôme i Publicis Luxe. Połączyliśmy punkowy charakter Olivii ze świeżym, kwiatowym DNA zapachu, tworząc dynamiczny, niepowtarzalny film.”

W równie przyciągającym uwagę key visualu kampanii – utrzymanym w tej samej intensywnej palecie pomarańczu i czerni – Olivia opiera się o ogromną płytę winylową, otoczona flakonem Idôle Peach ’N Roses oraz soczystymi składnikami brzoskwini i róży, podkreślając apetyczny charakter zapachu.

Autorski duet fotografów Sofia i Mauro dodaje:

„Energia i pewność siebie Olivii idealnie połączyły się z soczystą, kobiecą aurą zapachu. To nie była tylko sesja zdjęciowa – to był nastrój. Gra światła i cienia oddaje balans ciepła i tajemnicy, a połączenie rockowego ducha Olivii z zmysłową brzoskwinią i różą stworzyło historię wizualną, która jest jednocześnie odważna i poetycka.”

Zmysłowy, uzależniający i pełen charakteru – najnowszy zapach Idôle

„Praca nad Idôle Peach ’N Roses z dwiema niezwykłymi perfumiarkami była dla mnie ogromnym zaszczytem. Połączenie róż i brzoskwiń jest harmonijne, świetliste i naturalnie eleganckie.” - Adriana Medina

„Nieoczekiwany akcent różowego pieprzu dodaje kompozycji świeżej energii i charakteru. To zapach świeży, soczysty i kwiatowy – jednocześnie pyszny i odważny.” - Nadège Le Garlantezec

Jasny, intensywny i brzoskwiniowy – Idôle Peach ’N Roses przesuwa granice eau de parfum dzięki swojej apetycznej, soczystej intensywności. Duet brzoskwini i róży tworzy uzależniające wrażenie pewności siebie i zmysłowości, które pozostaje na skórze na długo.

Zapach otwiera się musującym akordem czerwonych owoców, który pobudza zmysły i zapowiada słodycz, jaka dopiero nadejdzie.

W sercu kompozycji dominuje Peach Orpur™ – pierwszy naturalny ekstrakt z brzoskwini zastosowany w zapachu Lancôme. Ta trwała, soczysta nuta przywołuje wrażenie pierwszego, uzależniającego kęsa dojrzałej brzoskwini.

Zmysłowe absolut Damascena Rose potęguje słodycz kompozycji, pozostawiając aksamitny, hipnotyzujący ślad.

Słodycz z charakterem. Idôle Peach ’N Roses to zapach, który czujesz na skórze, w pulsie i w energii.

Ucieleśnienie rozkoszy – iryzujący flakon w odcieniu brzoskwini

Flakon Idôle Peach ’N Roses otula brzoskwiniową poświatą. Zachowując ikoniczną, smukłą sylwetkę Idôle, szkło zostało muśnięte transparentnym, brzoskwiniowym odcieniem, rozświetlonym niczym zachód słońca.

Zwieńczony różowo-złotą nasadką flakon posiada centralny, okrągły detal – symbol tego, że Idôle Peach ’N Roses stawia Cię w centrum uwagi. To klejnot światła i zapachu, pełen pewnej siebie energii.

i Autor: Lancôme/ Materiały prasowe