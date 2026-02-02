Walentynkowa odsłona Dyson w odcieniach czerwonego aksamitu i złota

Dla Dyson czerwień od zawsze pełniła konkretną funkcję - pomaga zwrócić uwagę na najważniejsze rozwiązania technologiczne i ułatwia użytkownikowi poruszanie się po urządzeniu. W tym sezonie marka idzie jednak krok dalej, patrząc na czerwień nie tylko przez pryzmat funkcjonalności, ale także emocji, jakie wywołuje wraz ze zbliżającymi się Walentynkami.

Limitowana kolorystyka czerwony aksamit i złoto od Dyson

W tym sezonie Dyson ponownie wprowadza limitowaną serię z czerwonego aksamitu i złota, nadając swojej najnowszej technologii beauty głęboki, ceramiczny w dotyku odcień czerwieni. Inspiracją stało się bogactwo barw, emocji i chwil, które definiują walentynkowy czas. Metaliczne, złote detale dopełniają całość, tworząc paletę ponadczasową, luksusową i niezwykle elegancką.

"Czerwony to fascynujący kolor, ponieważ jest jednym z najstarszych kolorów używanych w sztuce. Czerwona ochra, głęboki, ziemisty pigment pochodzący z bogatej w żelazo gliny, jest powszechnie uznawana za jedną z najwcześniejszych form "farby" używanej przez ludzi, której początki sięgają prehistorycznych ilustracji jaskiniowych.

Opracowując czerwony aksamit i złotą kolorystykę, przeanalizowaliśmy szeroką gamę odcieni czerwieni - od jasnych, wysokochromowych tonów po satynowe wykończenia i głębokie odcienie. Naszym celem było stworzenie własnego pigmentu, który ucieleśnia bogactwo Red Ochre i odzwierciedla nasycenie wielu kolejnych odcieni, kontynuując ewolucję pigmentu, który naprawdę przemawia do wyjątkowej ludzkiej zdolności do komunikowania się i wyrażania poprzez kolor" - Amelia Ayerst, kierownik ds. projektowania Dyon CM.

i Autor: DYSON/ Materiały prasowe

Poczuj różnicę Dyson

Urządzenia Dyson Beauty od zawsze oferowały znacznie więcej niż samo suszenie włosów. Od suszarek, przez wielofunkcyjne mulPstylery, po prostownice – cała gama została zaprojektowana z myślą o wszystkich typach włosów i trwałych efektach stylizacji. Inteligentna kontrola temperatury oraz zaawansowana technologia silników cyfrowych wspierają długofalowe zdrowie włosów.

W wersji aksamitnej czerwieni i złocie stylizacja przestaje być codziennym obowiązkiem, a staje się przyjemnym rytuałem: to pewność trwałego efektu, radość z wyboru końcówki dopasowanej do nastroju i satysfakcja z uzyskania wykończenia jak z salonu - bez wychodzenia z domu.

Idealne połączenie z gamą produktów Dyson Formulations

Kosmetyki Dyson Formulations zostały opracowane tak, aby współdziałać z urządzeniami do pielęgnacji włosów Dyson -odżywiać pasma i przedłużać trwałość ulubionych fryzur.

Linia odżywcza Dyson Omega™, oparta na mieszance Dyson Oli7™ (w tym oleju słonecznikowym z upraw Dyson), zapewnia natychmiastowe i długotrwałe odżywienie oraz ochronę,wzmacniając włosy.

Z kolei gama stylizacyjna Dyson Chitosan™, zawierająca chitosan złożoną makrocząsteczkę pozyskiwaną z boczniaka ostrygowatego - pomaga utrwalić i zdefiniować każdą fryzurę, oferując elastyczne utrwalenie. Stosowane razem, obie linie pozwalają cieszyć się trwałą stylizacją, intensywnym odżywieniem i zdrowym blaskiem włosów.

i Autor: Dyson/ Materiały prasowe