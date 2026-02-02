GUESS JEANS prezentuje nowy sklep w West Hollywood w Los Angeles - Kulturowa i handlowa przestrzeń łącząca dziedzictwo, design i społeczność

Projekt, prowadzony przez Nicolaia Marciano, pełniącego funkcję Chief New Business Development Officer, został zaplanowany nie tylko jako przestrzeń handlowa, lecz jako kulturowa i architektoniczna destynacja, w której spotykają się rzemiosło, społeczność i współczesny design. Inicjatywa ta odzwierciedla ambicję GUESS JEANS, by na nowo zdefiniować pojęcie sklepu flagowego jako przestrzeni łączącej styl życia, kreatywność i społeczność.

„Otwarcie sklepu GUESS JEANS w Los Angeles ma dla mnie bardzo osobisty wymiar. To powrót do korzeni. Nie tylko do miasta, z którego pochodzę ja, i z którego pochodzi także GUESS, ale również do miejsca, w którym rozpoczęła się historia GUESS JEANS. Los Angeles zawsze było kulturowym epicentrum i przestrzenią rozkwitu kreatywnych społeczności. Ten projekt to coś więcej niż handel, to budowanie czegoś znaczącego z myślą o mieście, które nas ukształtowało i tworzenie platformy dla nowego pokolenia idei, współprac i opowieści”. - Nicolai Marciano, Chief New Business Development Officer.

Flagowy sklep o powierzchni ok. 279 m² powstał jako niezależny obiekt, zajmujący całą działkę i oferujący dedykowaną przestrzeń parkingową. Wnętrze charakteryzuje się dopracowaną paletą materiałów: zielony terrazzo, szczotkowana stal nierdzewna oraz modułowe elementy z litego drewna tworzą wyważoną, a jednocześnie wyrafinowaną przestrzeń. Z zewnątrz uwagę przyciąga rzeźbiarska, zakrzywiona elewacja z cegły kamienno-proszkowej, wykonanej z recyklingowanego pyłu marmurowego, podkreślająca zaangażowanie marki w zrównoważone praktyki. Elewacja, zaprojektowana z myślą o narożnej lokalizacji, czyni sklep wyrazistym punktem na mapie Melrose Avenue.

Wnętrze przełamuje klasyczne konwencje retailu. Zmienna wysokość sufitów, asymetryczne klatki schodowe i dynamiczne osie widokowe, zachęcają do eksploracji przestrzeni. Centralnym elementem jest świetlisty pas biegnący wzdłuż schodów, stanowiący nośnik dla kampanii i wielkoformatowych wizualizacji. Nad nim unosi się zawieszona przestrzeń w formie „pływającego” drewnianego kubika, przeznaczona do wspólnej pracy. Pod kreatywnym kierownictwem Nicolaia Marciano i we współpracy z ASA Architecture Firm, sklep opowiada spójną historię, łączącą dziedzictwo marki, ekspresję architektoniczną i ambicje kulturowe.

Istotnym elementem konceptu jest nacisk na proces twórczy i eksperymentowanie. Dedykowana pracownia oraz strefa personalizacji pełnią rolę żywego laboratorium designu, rzemiosła i współpracy, wzmacniając pozycję sklepu jako aktywnej platformy kulturowej, a nie statycznej przestrzeni sprzedażowej. Na piętrze znajduje się wyodrębniona strefa GUESS USA, prezentująca luksusową interpretację estetyki Americana oraz segment premium. To kreatywny projekt, inspirowany ikonografią wczesnych kampanii GUESS oraz kluczowymi filarami 45-letniego archiwum marki, prowadzony przez Nicolaia Marciano, z językiem wizualnym opracowanym przez Eli Russella Linnetza. Przestrzenie te wspólnie podkreślają wizję przyszłości zakorzenioną w dziedzictwie, innowacji i dialogu twórczym.

Technologia i storytelling są integralną częścią doświadczenia: zakrzywione ekrany LED, autorskie lightboxy, wysokiej klasy system audio oraz w pełni wyposażone laboratorium personalizacji. przekształcają flagowy sklep w platformę wydarzeń na żywo i doświadczeń kulturowych.

Zgodnie z globalną wizją Nicolaia Marciano, flagowe sklepy GUESS JEANS w Los Angeles i Tokio będą funkcjonować jako kulturowe centra spotkań, organizując kolaboracje, wydarzenia i doświadczenia wykraczające poza tradycyjny retail.

Od otwarcia pierwszego sklepu w Amsterdamie w maju 2024 roku, GUESS JEANS rozwinęło się jako globalna marka lifestyle z flagowymi salonami w Tokio, Amsterdamie, Berlinie i Los Angeles, kluczowymi partnerstwami dystrybucyjnymi w Indiach oraz siecią sklepów we Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Grecji, Francji, Turcji i Dubaju.

W 2026 roku, gdy GUESS świętuje swoje 45-lecie, Nicolai Marciano prowadzi markę w przyszłość, umacniając pozycję GUESS JEANS jako pioniera innowacyjnego denimu i kulturowego retailu.

i Autor: GUESS JEANS/ Materiały prasowe

i Autor: GUESS JEANS/ Materiały prasowe