Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest poważnie chory. Swój stan porównał do "błądzenia w labiryncie". Co dalej? Jest nadzieja

Adrian Szymaniak, którego widzowie poznali w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia", gdzie zawarł małżeństwo z Anitą, od kilku tygodni mierzy się z dramatyczną diagnozą. U uczestnika reality show wykryto glejaka IV stopnia – jeden z najgroźniejszych nowotworów mózgu. Para od lipca 2025 roku otwarcie opowiada o walce z chorobą. Teraz pojawiła się nadzieja.

Adrian i Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poinformowali w mediach społecznościowych, że znaleźli lekarzy, którzy dali im nadzieję. Małżeństwo wcześniej odwiedziło ośrodek w Gliwicach, ale okazało się, że Adrian nie kwalifikuje się do badań klinicznych. Szczęśliwie w Bydgoszczy para trafiła do specjalistów, którzy wyznaczyli wstępną drogę leczenia.

Ich wiedza na temat guzów mózgu oraz niesamowite doświadczenie dało nam nadzieję, że jesteśmy w najlepszych rękach. Wyznaczyliśmy wstępną drogę leczenia. Dostaliśmy odpowiedzi na wiele naszych pytań i wątpliwości

– napisała para na Instagramie.

Adrian i Anita podkreślają, że w obliczu choroby ogromne znaczenie ma wsparcie, jakie otrzymują od innych.

Bycie w takiej chorobie jest trochę jak błądzenie w labiryncie. Dostaliśmy od was mnóstwo poleceń, sami czytamy dużo polskich i zagranicznych forów, ale trzeba z tej wiedzy wyciągnąć to, co najlepsze, oraz to, co może pomóc, a nie zaszkodzić

– dodała Anita.

Adrian walczy z glejakiem, ale tak naprawdę "choruje całe otoczenie"

Żona Adriana zaznaczyła, że choroba wpływa nie tylko na pacjenta, lecz także na jego najbliższych.

Zauważyłam też, że w kontekście choroby zawsze mówię MY, bo kiedy choruje jedna osoba, to tak naprawdę choruje całe otoczenie. Nie poddajemy się i niebawem damy znać o kolejnych krokach. Z pozytywnym nastawieniem wchodzimy w kolejny etap tej walki – przed nami radio i chemioterapia

– podkreśliła.

Szymaniakowie odnieśli się również do pojawiających się pytań o możliwość wsparcia finansowego.

Niebawem założymy też oficjalną zbiórkę

- przyznali.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" – wielka miłość Anity i Adriana

Adrian i Anita poznali się w 2018 roku w 3. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Eksperyment społeczny zakończył się w ich przypadku pełnym sukcesem – para nie tylko została razem po programie, ale także założyła rodzinę. Dziś wychowują wspólnie dwoje dzieci, a ich związek uchodzi za jeden z najbardziej udanych w historii show.

