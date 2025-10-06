Adrian Szymaniak wraca do domu! Wieści od Anity dotarły przed wieczorem. Uczestnik "ŚOPW" wygrał kolejny etap walki z chorobą

Adrian Szymaniak ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” po operacji mózgu wraca do domu.

Szczęśliwą nowinę przekazała na Instagramie jego żona Anita.

Rodzina nadal zbiera środki na kosztowne leczenie, a wsparcie fanów przerosło ich oczekiwania.

Adrian Szymaniak, uczestnik programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" zmaga się z poważnym nowotworem – glejakiem IV stopnia, jednym z najbardziej agresywnych guzów mózgu. Latem 2025 roku trafił do szpitala z silnymi bólami głowy i problemami ze wzrokiem. Diagnoza była ciosem zarówno dla niego, jak i dla jego bliskich. Od tamtej pory przeszedł już trzy poważne operacje, a każda kolejna stawała się walką o życie i sprawność.

Anita przekazała dobre wieści o Adrianie

Choć ostatnie miesiące pełne były niepewności, teraz wreszcie pojawiło się światełko w tunelu. Anita, żona Adriana, w poruszającym wpisie na Instagramie poinformowała, że jej ukochany mąż lada chwila opuści szpital.

Jesteśmy już razem, jutro wypis! Och jak tęsknimy za domem i naszymi dziećmi! Nie mamy słów, aby opisać naszą ogromną wdzięczność za całe dobro, które nas spotyka. DZIĘKUJEMY za każde dobre słowo, udostępnienie i wpłaty”

– napisała. Rodzina nie kryje, że bez pomocy innych trudno byłoby im walczyć o życie Adriana. Koszty nowoczesnych terapii są ogromne – miesięczna immunoterapia czy metoda TTFields to nawet 120 tys. zł. Do tej pory udało się zebrać ponad 1,3 mln zł, a potrzebnych jest trzy miliony. W zbiórkę zaangażowały się tysiące osób, które wsparły rodzinę dobrym słowem, udostępnieniami i wpłatami.

Adrian wraca do domu

Dla Anity, Adriana i ich dzieci – Jerzego i Bianki – to chwila, na którą czekali tygodniami. Powrót do domu oznacza choć krótką normalność, której tak bardzo brakowało rodzinie. Para zapowiada, że nie zamierza się poddawać. Wkrótce ruszą kolejne licytacje charytatywne, a sami małżonkowie marzą o ślubie kościelnym, by dać dzieciom przykład, że miłość potrafi przetrwać nawet najcięższe próby.

Wieści o powrocie Adriana do domu wywołały falę komentarzy pełnych wsparcia i otuchy. Fani programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”, przyjaciele i nieznajomi w sieci przesyłają rodzinie setki ciepłych słów.

Adrian widać taki spokój i radość w Twoich oczach. Niesamowitą siłę. Cudownie to widzieć, że walczysz.

Ta bajka będzie miała szczęśliwe zakończenie.

Adrian już wszystkich wystarczająco wystraszyłeś, więc teraz chcemy już tylko płakać, ale ze szczęścia, że jesteś już ZDROWY.