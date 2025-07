We wtorek, 22 lipca odbyła się premiera długo wyczekiwanego filmu "Vinci 2". Fani filmu Juliusza Machulskiego czekali ponad dwie dekady na kontynuację kultowej komedii. W obsadzie znaleźli się m.in. Borys Szyc, Janusz Gajos. Kamila Baar czy Ada Fijał. Zarówno na ekranie, jak i na czerwonym dywanie nie brakowało gwiazd polskiego show-biznesu.

Na premierze pojawiła się również Ilona Ostrowska, która w filmie wciela się w kurator Zjawińską. W rozmowie z naszą dziennikarką opowiedziała o pracy nad "Vinci 2".

Jeśli chodzi o atmosferę, to jest niezastąpiona, niebywała wręcz. To jest już mój trzeci projekt z Juliuszem Machulskim, więc to tak trochę jak w domu. Wielka przyjemność. Czego się możecie spodziewać państwo? Kultowego filmu - dwa. Sensacji, czyli szybkiej akcji. Za wiele nie chcę mówić, bo wiadomo... - stwierdziła gwiazda.