Gwiazdy Rancza znowu razem! Agentka Kusego wywija w... kusym staniczku! Dantejskie sceny?

„Ranczo” to serial absolutnie kultowy i choć od lat nie powstają nowe odcinki, ma tłum wiernych fanów. Przez lata śledziliśmy losy mieszkańców Wilkowyj, śmialiśmy się, wzruszaliśmy się i kibicowaliśmy bohaterom. Teraz widzowie mają powody do radości: aktorzy znów grają razem. Czy to oznacza, że legendarny wróci?! Jest jeszcze lepiej - ekipa "Rancza", z legendarną Monią Korczab w kusym staniczku ma szansę pobić "Sanatorium miłości" o trzy długości! Sprawdź szczegóły.