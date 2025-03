Paweł Królikowski przemówi zza grobu! Kusy wróci do "Rancza"

Od kiedy "Ranczo" w 2016 roku spadło z anteny TVP, fani serialu regularnie domagają się dalszych odcinków swojej ulubionej produkcji. Niestety - telewizja, póki co, nie planuje nowego sezonu, ale nic straconego.

Od tygodni trwają prace nad wielogodzinnym audiobookiem, który przedstawi to, co miało być w dawno napisanym jedenastym sezonie serialu. Pojawią się w nim wszystkie gwiazdy "Rancza". Usłyszymy nawet głos Pawła Królikowskiego wygenerowany za pomocą nowej technologii.

Zobacz także: Paweł Królikowski odszedł 5 lat temu. Gdy umarł, na jaw wyszła długo skrywana tajemnica

Kusy znów w "Ranczu". Paweł Królikowski przemówi!

Dowiedzieliśmy się, że zgodę na to jakiś czas temu wyraziła jego żona - Małgorzata Ostrowska-Królikowska (61 l.). Gwiazda "Klanu" wiedziała, że jej mąż chciał bardzo powrócić do roli Kusego, o czym mówił jej za swojego życia. Miała też na uwadze, że fani nie wyobrażają sobie "Rancza" bez Kusego, który był przecież jednym z głównych bohaterów.

Jeżeli mamy już takie możliwości technologiczne, że można wygenerować głos aktora i będzie mógł znowu do nas przemówić, choć go nie ma, to nie widzę przeciwwskazań. Wachlarz możliwości jest ogromny. Na pewno to świetna wiadomość, skoro żona się zgodziła. Myślę, że widzowie czekają na każdą z postaci - mówi "Super Expressowi" Piotr Pręgowski (71 l.), odtwórca Pietrka.

Zobacz także: Wyczyścili grób Pawła Królikowskiego w 5. rocznicę śmierci. Tak wygląda okazała mogiła. Ten napis daje do myślenia

Aktor wprawdzie jeszcze nie podpisał umowy, ale gdy ta zostanie mu przedstawiona, zapewnia, że złoży podpis w sekundę.

Tu nie ma się co wahać. Mam nadzieję, że to wypali. To ciekawe, że dziesięć lat po zakończeniu zdjęć można by powrócić do tego projektu. Uważam, że takie rozwiązanie, by "Ranczo" wróciło z nową fabułą jako audiobook to świetny pomysł. Każdy ruch, który spowoduje, że coś nowego wokół tego serialu się zadzieje, jest zasadny i interesujący. To ma taką markę i klikalność i oglądalność, że to mówi samo za siebie. Jest od lat ogromne ciśnienie, byśmy wrócili. A skoro nie może to być serial w telewizji z jakichś powodów, to niech będzie audiobook. Jeżdżę ze swoim recitalem po Polsce i Polacy wręcz chórem domaga się powrotu "Rancza" - opowiada nam z dumą.

"Ranczo" w nowym wydaniu

Co wydarzy się w audiobooku? Dalsze losy mieszkańców Wilkowyj mają być satyrą polityczną. Lucy (Ilona Ostrowska, 51 l.) z Babką (Grażyna Zielińska, 73 l.) stwierdzą, że ktoś rzucił klątwę na Polskę, bo to niemożliwe, by wszystkim wiodło się tak bardzo źle. Zwołają więc sabat, by odczynić złe uroki.

Z kolei Czerepach (Artur Barciś, 69 l.) ma planować zamach na Kozioła (Cezary Żak, 64 l.). Dalsze losy Kusego są zaś na razie pilnie strzeżoną tajemnicą...

Zobacz także: Pamiętacie Lodzię z "Rancza"? Teraz to zupełnie inna kobieta. Niebywałe, jak zmieniła się Magdalena Kuta

Zobacz więcej zdjęć. Paweł Królikowski 5 lat po śmierci znowu w "Raczno"

Autor:

SE Rozrywka: Małgorzata Ostrowska-Królikowska pokazała najmłodszego syna. Wygląda jak jego ojciec w młodości! Są identyczni Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.