Pamiętacie Lodzię z "Rancza"? Teraz to zupełnie inna kobieta. Niebywałe, jak zmieniła się Magdalena Kuta

Serial "Ranczo" do dziś z wielką sympatią wspominany jest przez widzów TVP. Wiele osób chciałoby, żeby produkcja została wznowiona, ale na to raczej się nie zanosi. Jedną z ważnych drugoplanowych bohaterek "Rancza" była Lodzia, księgowa wójta i partnerka Czerepacha. W tej roli wystąpiła Magdalena Kuta. Teraz to zupełnie inna kobieta! Niebywałe, jak się zmieniła.