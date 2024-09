Antek Królikowski pierwszy raz o ukochanej Izie i córeczce. Imię dziecka to wzruszający hołd. WYWIAD

Serial "Ranczo" po raz pierwszy na antenie TVP wyemitowany został 5 marca 2006 roku i niemal od razu zaskarbił sobie wielką sympatię widzów. 24 maja 2009 roku pokazany został - wydawało się - ostatni odcinek produkcji o mieszkańcach wsi Wilkowyje. Na szczęście jednak - ku uciesze licznych fanów - "Ranczo" powróciło do ramówki w TVP w 2011 roku. Już naprawdę ostatni - przynajmniej do tej pory - odcinek serialu wyemitowano 27 listopada 2016 roku. Serial "Ranczo" to przede wszystkim niezwykle charakterystyczne postacie, takie jak: wójt, proboszcz, Czerepach, Michałowa, Solejuk, Kusy, Lucy czy Pietrek. Wśród aktorów występujących w produkcji TVP znaleźli się m.in.: Cezary Żak, Ilona Ostrowska, Paweł Królikowski, Artus Barciś, Marta Lipińska, Piotr Pręgowski, Wojciech Wysocki czy Violetta Arlak. Pamiętasz kto kogo grał w "Ranczu"? Rozwiąż QUIZ Ranczo. Kto grał te role w serialu TVP? Wójt, proboszcz, Czerepach, Michałowa, Solejuk. Przygotowaliśmy 20 pytań. W każdym tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

QUIZ Ranczo. Kto grał te role w serialu TVP? Wójt, proboszcz, Czerepach, Michałowa, Solejuk Pytanie 1 z 20 Wójta w serialu "Ranczo" grał: Bogdan Kalus Cezary Żak Piotr Cyrwus Dalej

