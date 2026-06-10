Polskie pierogi robią furorę w zagranicznym serialu. Wiąże się z tym urocza historia

Telewizyjna adaptacja powieści „Każdy kolejny rok” garściami czerpie ze sprawdzonych schematów młodzieżowych dramatów. Twórcy sprawnie połączyli trójkąt miłosny z udziałem dwóch braci znany z „Pamiętników wampirów” oraz motyw wakacyjnych powrotów do urokliwej miejscowości, co z pewnością docenią fani „Tego lata stałam się piękna” czy książki „Byliśmy łgarzami”. Widzowie znajdą tutaj również popularną transformację długoletniej przyjaźni w głębokie uczucie, przypominającą losy bohaterów „Off Campus”. Ale największym zaskoczeniem dla rodzimych odbiorców będzie stale powracający motyw polskich pierogów.

Fabuła serialu "Każdy kolejny rok". O czym opowiada nowy romans na Prime Video?

Centralnym punktem opowieści jest malownicza miejscowość Barry's Bay, dokąd główni bohaterowie przyjeżdżają na każdy letni wypoczynek. Nastoletnia Percy, w którą wciela się Sadie Soverall, oraz grany przez Matta Cornetta Sam stopniowo odkrywają przed sobą coraz głębsze uczucia, jednak ich burzliwa miłość ostatecznie nie przetrwa próby czasu. Po wielu latach dziewczyna musi zrezygnować z dotychczasowej codzienności w dużej aglomeracji, aby wreszcie stanąć twarzą w twarz z bolesnymi wspomnieniami. Ponowna konfrontacja z dawną sympatią ma dać ostateczną odpowiedź na pytanie, czy szczera więź jest w stanie uleczyć najgłębsze rany z przeszłości.

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Wywiad z twórczyniami serialu "Każdy kolejny rok". Skąd wzięły się pierogi w powieści Carley Fortune?

Dziennikarka portalu Eska przeprowadziła wywiad z showrunnerką Amy B. Harris "Każdego kolejnego roku" oraz pisarką Carley Fortune. W trakcie dyskusji poruszono kwestię wyjątkowo apetycznego wątku. Zarówno w powieści, jak i serialu, matka Charliego i Sama nazwiskiem Sue Florek zarządza polską restauracją, a główna bohaterka Percy kocha je nade wszystko. Zaskakujący polski smaczek w międzynarodowym hicie wcale nie jest dziełem przypadku, lecz wynika bezpośrednio z prywatnych wspomnień autorki książki.

Dorastałam w Barry's Bay, gdzie rozgrywa się akcja książki. To małe miasteczko w Ontario, położone tuż obok Wilna, czyli pierwszej polskiej osady w Kanadzie. Wychowywałam się w otoczeniu Polaków, zajadając się pierogami. W Wilnie jest nawet ponad stuletnia restauracja Wilno Tavern, która słynie z pierogów i posłużyła za inspirację dla tawerny w "Każdym kolejnym roku" - powiedziała Carley Fortune w rozmowie z Natalią Nowecką z Eski.

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Serial "Każdy kolejny rok" dostępny jest już do obejrzenia w całości w serwisie Prime Video. stanowi wierną ekranizację literackiego debiutu, wydanego nad Wisłą pod nieco innym tytułem „Każde kolejne lato”. Dzieło pisarki okazało się gigantycznym sukcesem komercyjnym i przez szesnaście tygodni nie znikało z prestiżowego zestawienia bestsellerów gazety „The New York Times”. Wydawcy mogą pochwalić się wynikiem przekraczającym milion sprzedanych egzemplarzy, a sama powieść błyskawicznie stała się prawdziwym viralem na platformie TikTok, gdzie dedykowany jej hasztag wygenerował dotychczas ponad 81,4 miliona odtworzeń.

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