Szok! Diament z włosów Villas odrzucony przez muzeum. Zabrakło innych pamiątek

Violetta Villas niezmiennie jest ikoną polskiej muzyki rozrywkowej. Jej imponująca skala głosu, niepowtarzalny styl i charyzma sprawiły, że na stałe zapisała się w historii piosenki. Mimo to w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu nie ma niemal żadnych materialnych śladów związanych z artystką.

Nie ma pamiątek po Villas

Jak przyznaje dyrektor muzeum Jarosław Wasik, placówka dysponuje jedynie fotografiami przekazanymi przez różnych autorów. Brakuje natomiast przedmiotów należących do Wioletty Villas lub bezpośrednio związanych z jej karierą.

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Mamy zdjęcia od różnych fotografów, natomiast niestety nie mamy żadnych przedmiotów związanych bezpośrednio z Violettą Villas

- mówi Wasik.

Dyrektor muzem wspominał również nietypową propozycję, która pojawiła się w czasie tworzenia ekspozycji muzealnej.

Ile kosztował diament z włosów Villas?

Chodziło o diament, który według oferenta został wykonany z włosów artystki. Oferta miała pochodzić od osób związanych z rodziną Villas, choć nie została złożona bezpośrednio przez jej syna. Dyrektor przyznał, że podszedł do sprawy z dużą ostrożnością.

Zastanawiałem się, czy to nie jest po prostu jakiś fejk. W tamtym czasie skupialiśmy się przede wszystkim na budowaniu podstawowej kolekcji: fotografii, nagrań i materiałów filmowych. To wydawało się ważniejsze.

Dodaje jednak, że dziś z perspektywy czasu odczuwa pewien niedosyt. Jak podkreśla, problemem była również wysoka cena eksponatu oraz ograniczone możliwości finansowe miejskiej instytucji.

Nie ma muzeum Villas

Choć Muzeum Polskiej Piosenki należy do najważniejszych miejsc dokumentujących historię polskiej estrady, brak pamiątek po Violetcie Villas pokazuje, jak wiele cennych elementów związanych z jej życiem i twórczością pozostaje poza publicznymi zbiorami.

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Co ciekawe, mimo ogromnej popularności i znaczenia artystki nigdy nie powstało poświęcone jej muzeum. W Lewinie Kłodzkim działa natomiast Izba Pamięci Violetty Villas, która przyciąga licznych miłośników jej talentu i przypomina o niezwykłym dorobku gwiazdy.

Niewykluczone, że sytuację zmieni rosnące zainteresowanie postacią Villas. W przygotowaniu jest film poświęcony jej życiu, a jego premiera może stać się impulsem do nowych inicjatyw mających na celu zachowanie spuścizny jednej z najbardziej wyjątkowych artystek w historii polskiej muzyki.

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Tak wygląda dom Violetty Villas. Czy ludzie zapomną o słynnej artystce?