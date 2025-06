Barbara Garstka i Karol Puciaty wzięli ślub! Gratulujemy

Barbara Garstka (36 l.) od kilku lat pracuje na miano jednej z najzdolniejszych polskich aktorek. Widzowie doskonale znają ją z popularnych seriali. Zagrała m.in. w "Komisarzu Alexie", "Pierwszej miłości", "Na dobre i na złe" czy "Papierach na szczęście". Na dużym ekranie można było ją podziwiać w "Mowie ptaków", "Listach do M.", "Piłsudskim" czy nowych "Samych swoich".

36-latka jest nie tylko utalentowaną aktorką, ale również piosenkarką. W serialu "Osiecka" wcieliła się w postać Elżbiety Czyżewskiej. W produkcji TVP można usłyszeć, jak śpiewa i interpretuje teksty legendarnej Agnieszki Osieckiej. Podczas prac nad serialem Barbara Garstka zafascynowała się życiem Czyżewskiej i postanowiła przypomnieć ją polskiej publiczności w monodramie "Najszczęśliwszy dzień".

W miniony weekend Barbara Garstka świętowała swój najszczęśliwszy dzień! 14 czerwca 2025 roku aktorka wyszła za mąż! Jej wybrankiem jest kolega po fachu, Karol Puciaty. Mężczyznę można było podziwiać m.in. w "Rodzinie na Maksa", "Zawsze warto", "Na Wspólnej" czy "Stuleciu Winnych".

Barbara Garstka pokazała zdjęcia ze ślubu. Co za piękna uroczystość!

Aktorska para powiedziała sobie "tak" w pięknych okolicznościach. Uroczystość odbyła się na świeżym powietrzu wśród drzew i kwiatów. Basia zamieściła na Instagramie pierwsze zdjęcia ze ślubu. Można na nich zobaczyć młodą parę w pełnej okazałości. Barbara Garstka wyglądała przepięknie w sukience z koronkową górą i prostym dołem. Szczęśliwa panna młoda zdradziła, że kreacja została uszyta według jej własnego projektu! Efekt jest zachwycający! Pan młody miał na sobie jasny garnitur, który idealnie sprawdził się podczas letniego wesela.

Wśród gości weselnych można było wypatrzyć kilka znanych twarzy. Na ślubie Barbary Garstki i Karola Puciatego pojawił się m.in. znany z "The Voice of Poland", Łukasz Darłak. W orszaku druhen szły aktorki Katarzyna Chorzępa i Adriana Kalska. Gwiazda "M jak miłość" grała z Barbarą Garstką w serialu "Papiery na szczęście". Co ciekawe, w finałowym odcinku ich bohaterki wzięły ślub tego samego dnia! Tym razem Kalska towarzyszyła przyjaciółce w jej wyjątkowym dniu, jako druhna. Lubiana aktorka miała na sobie przepiękną sukienkę w różowym kolorze.

Młodej parze życzymy wszystkiego najlepszego i wielu wspaniałych wspomnień!

