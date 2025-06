Marta Wierzbicka wzięła ślub w tajemnicy!

Marta Wierzbicka (34 l.) to aktorka teatralna i telewizyjna, której największą rozpoznawalność przyniosła rola Oli Zimińskiej w serialu "Na Wspólnej", w którym grała w latach 2005-2017. Poza tym widzowie mogą kojarzyć ją z "M jak miłość", "Hotelu 52", "Na noże" i "Pierwszej miłości". Po odejściu z serialu TVN skupiła się na rozwoju kariery teatralnej oraz innych projektach.

Aktorka chętnie dzieli się swoim życiem w sieci. Chociaż często dodaje na Instagramie nowe rzeczy, to stara się chronić prywatność. Nie opowiada też za dużo o swoim życiu uczuciowym. Dlatego, gdy kilka dni temu wrzuciła zdjęcia ze swojego ślubu, wiele osób nie kryło zaskoczenia. Szybko jednak ruszyli z gratulacjami!

Wybrankiem Marty Wierzbickiej jest tajemniczy Jan. Gwiazda "Na Wspólnej" dodała ich wspólne zdjęcia, ale twarz ukochanego przezornie zasłoniła bukietem. W całości zaprezentowała za to ich ślubne stylizacje. Aktorka miała na sobie elegancją "małą białą". Do stylizacji dobrała klasyczny welon. Pan młody na tę okazję założył beżowe spodnie oraz oliwkową marynarkę.

Marta Wierzbicka wyruszyła na weekend miodowy

W czwartek 5 czerwca Marta Wierzbicka razem z mężem wyruszyli na... weekend miodowy! I tym razem robią to ze stylem. Zamiast do samolotu, zapakowali się do zabytkowego BMW! "No to w drogę na honeymoon a raczej honey weekend" - napisała aktorka pod serią zdjęć. Nie zdradziła celu swojej podróży. I kolejny raz nie zdecydowała się na pokazanie oblicza swojego ukochanego. Mimo to internauci nie szczędzą jej komplementów.

Oj będzie się działo; Ale piękne zdjęcia; Pierwsze zdjęcie czesze system; Szanuję za to BMW; Wszystkiego dobrego; Laska rakieta samochód torpeda.

