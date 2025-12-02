Bała się Koziorożca. Przepowiednia okazała się prawdą. Basia Garstka i Karol Puciaty spełniają gwiezdny scenariusz

Basia Garstka i Karol Puciaty poznali się przypadkiem w teatrze, a przepowiednia astrolożki sprawiła, że aktorka od razu rozpoznała w nim przyszłego męża.

Para wzięła ślub na wymarzonej łące, a tuż po podróży poślubnej dowiedziała się, że oczekuje dziecka.

Wiosną powitają na świecie pierwszego potomka, a tegoroczne Święta spędzą już jako małżonkowie i przyszli rodzice.

Miłość Basi i Karola to historia, którą spokojnie można by opisać w scenariuszu romantycznego filmu. Poznali się w teatrze, choć – jak dziś mówią – mogło do tego spotkania w ogóle nie dojść. Spektakl „Amadeusz” Petera Shaffera został zdjęty z afisza Teatru Dramatycznego w Warszawie, a to właśnie ta decyzja otworzyła im drogę do siebie. Przedstawienie trafiło do Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, gdzie Basia ponownie zagrała Konstancję, a Karol po raz pierwszy wcielił się w Cesarza.

Przepowiednia, która stała się przeznaczeniem

Aktorka wspomina tamten moment jak olśnienie.

Pierwszego wieczoru w Łodzi, kiedy go zobaczyłam, byłam absolutnie pewna, że to mój przyszły mąż. Moja astrolożka powiedziała mi kiedyś, że poślubię mężczyznę spod znaku Koziorożca, więc kiedy usłyszałam jego znak Zodiaku, od razu zrobiłam: ‘O nie! Koziorożec!’, bo wiedziałam, co to oznacza

– opowiada Barbara Garstka-Puciaty. Zakochali się błyskawicznie, jakby znali się od lat. A Karol nie zwlekał z decyzją. Po kilku miesiącach się oświadczył.

Ich ślub odbył się latem tego roku, w miejscu, które aktorka od razu sobie wymarzyła. – „Kilka dni później Basia już znalazła miejsce na nasze wesele, łąkę na końcu świata, bo marzyła o obiedzie pod gołym niebem. Pogoda była kapryśna tego lata, ale nam trafiły się idealne trzy dni, co astrolożka też wcześniej Basi przewidziała” – zdradza Karol Puciaty. Po podróży poślubnej na Bali ich historia napisała kolejny rozdział: jak mówią, to właśnie wtedy poczęło się ich dziecko. Aktorka ogłosiła wspaniałą nowinę dokładnie w dniu swoich urodzin – 25 listopada.

Serialowe twarze, teatralne dusze

Ten rok jest dla pary wyjątkowy również zawodowo. Basia i Karol to wszechstronni aktorzy, którzy świetnie łączą scenę z pracą przed kamerą. Garstka znana jest widzom m.in. z seriali „Papiery na szczęście”, „Osiecka”, „Na dobre i na złe”, „Ojciec Mateusz”, „Komisarz Alex”, „Listy do M. 3” i „Na Wspólnej”. Puciaty również pojawia się regularnie na ekranie – zagrał w takich produkcjach jak „Stulecie Winnych”, „Rodzina na Maxa”, „M jak miłość”, „Przyjaciółki”, „Na Wspólnej” czy „Komisarz Alex”. Jednocześnie pozostaje związany z Teatrem im. Stefana Jaracza w Łodzi.