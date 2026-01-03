Sławosz i Aleksandra Uznańscy-Wiśniewscy spodziewają się dziecka

W minionym roku cała Polska żyła misją kosmiczną, w której udział brał nasz rodak - Sławosz Uznański-Wiśniewski (41 l.). Głośno zrobiło się wtedy również o jego żonie. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska (31 l.), posłanka z ramienia KO, na każdym etapie wspierała swojego ukochanego. Towarzyszyła mu do ostatniej chwili i jako jedna z pierwszych osób powitała go, gdy wrócił na Ziemię.

Rok 2026 zapowiada się dla nich równie, jak nie jeszcze bardziej, ekscytująco! Sławosz Uznański-Wiśniewski i Aleksandra Uznańska-Wiśniewska podzielili się bowiem radosną nowiną! Astronauta i posłanka spodziewają się dziecka! Poinformowali o tym na Instagramie, gdzie dodali serię wspólnych zdjęć, na których widać zaokrąglony brzuszek Uznańskiej-Wiśniewskiej.

Kochani, wiosną 2026 powiększy nam się rodzina. Szczęśliwego Nowego Roku.New teammate launching: spring 2026. Happy New Year - napisali szczęśliwi małżonkowie.

Sławosz i Aleksandra Uznańscy-Wiśniewscy: Pierwsza rocznica ślubu

O tym, że ich rodzina się powiększy Uznańscy-Wiśniewscy poinformowali w wyjątkowym dla nich dniu. 2 stycznia obchodzili bowiem swoją pierwszą rocznicę ślubu! Młodzi małżonkowie poznali się w 2023 roku. Sławosz zauroczył się Aleksandrą podczas akcji "Rowerem do Sejmu", ale poznali się dopiero kilka tygodni później. Niedługo po pierwszej randce doszło do zaręczyn, a na początku 2025 r. odbył się ślub pary. Sławosz i Aleksandra Uznańscy-Wiśniewscy pobrali się podczas skromnej uroczystości w Łodzi. Towarzyszyła im najbliższa rodzina i przyjaciele.

Teraz szykują się do kolejnego etapu w swoim związku. Pod najnowszym postem zaroiło się od gratulacji! Internauci oraz gwiazdy show-biznesu życzą im wszystkiego najlepszego!

Gratulacje! Ależ mądre geny będą przekazane; Co za wspaniała wiadomość. Dużo zdrowia i radości życzę; To dopiero będzie kosmos! - piszą zachwyceni internauci.

