Marsz Pamięci PiS przeszedł ulicami Warszawy. Na czele Jarosław i Marta Kaczyńscy

"Prawda o zamachu smoleńskim"

W piątkowy wieczór, Krakowskim Przedmieściem w sercu Warszawy przeszedł Marsz Pamięci organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Wydarzenie poprzedzone zostało mszą św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, która o godzinie 19 została odprawiona w archikatedrze warszawskiej. Wszystko to w ramach obchodów 16. rocznicy dramatycznego zdarzenia z 10 kwietnia 2010 roku, kiedy to śmierć poniosło 96 osób obecnych na pokładzie samolotu zmierzającego do Smoleńska.

W uroczystościach brała udział m.in. córka tragicznie zmarłej pary prezydenckiej, Marta Kaczyńska.

Po zakończeniu marszu PiS, przed Pałacem Prezydenckim odbyło się zwyczajowe przemówienie prezesa największej partii opozycyjnej, Jarosława Kaczyńskiego.

- Musimy dojść do prawdy o Smoleńsku, ale nie w ten sposób, że sami wiemy, jak było, że jest mnóstwo dokumentów, że jest ogromny dorobek Antoniego Macierewicza i tego wszystkiego, co uczynił. To musi być oficjalnie stwierdzone przez polskie władze, polski parlament, przez polską dyplomację, która przekażę tę informację jako oficjalną innym państwom. Taki musi być ciągle nasz cel - powiedział m.in. Kaczyński, dodając: - Chciałbym z tego miejsca wezwać wszystkich, którzy nie są tchórzami, żeby mówili prawdę, mówili o zamachu smoleńskim.

16. rocznica katastrofy smoleńskiej

W piątek minęło dokładnie 16 lat od jednej z największych katastrof we współczesnej historii Polski. 10 kwietnia 2010 roku delegacja prezydencka zmierzająca do Rosji na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej zginęła na pokładzie polskiego samolotu wojskowego Tu-154M, który rozbił się podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku w Smoleńsku. Na pokładzie poza prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i jego małżonką Marią były 94 inne osoby, w tym m.in. najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego, parlamentarzyści i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

