Lech zdeklasował Legię! Mamy zdjęcia kibiców z klasyku PKO BP Ekstraklasy

Lech Poznań - Legia Warszawa 4:0 (4:0) (Gholizadeh 3', Ishak 31', 42', Gurgul 38')

Lech Poznań: Mrozek - Pereira (86' Janyszka), Gumny, Mońka, Gurgul - Kozubal (65' Jagiełło), Ouma (78' Murawski), Walemark (65' Hakans) - Gholizadeh (65' Palma), Ishak, Bengtsson.

Legia Warszawa - Hindrich - Piątkowski, Augustyniak, Pankov (72' Reca), Wszołek - Elitim, D. Szymański (65' Kovacik), P. Kun (65' W. Urbański), K. Urbański (46' Kapustka) - Rajović, Adamski (22' Jędrzejczyk).

Sędzia: Piotr Lasyk

Demolka przy ul. Bułgarskiej

Lech o mistrzostwo, Legia o utrzymanie - taki klimat panował przed niedzielnym starciem w stolicy Wielkopolski. Zdecydowanego faworyta wskazywała tabela PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Nielsa Frederiksena szybko wzięli się do pracy. W 3. minucie wynik otworzył być może najlepszy zawodnik ligi - Ali Gholizadeh. Jakby tego było mało, jeszcze w pierwszej połowie za brutalny faul na Bengtssonie wyleciał Rafał Augustyniak. Jeżeli Marek Papszun miał plan B, to musiał nagle wdrożyć plan C i D.

Lech szybko "wyleczył" gości z jakichkolwiek nadziei. Kolejne gole to dzieło Ishaka (dwa trafienia) i Gurgula. Zwycięstwo kandydata do tytułu ani przez moment nie było zagrożone. Humory przy ul. Bułgarskiej są znakomite, a Legię czeka mordercza walka o utrzymanie. Już w najbliższej kolejce kolejny klasyk - "Wojskowi" podejmą Widzewa i oba zespoły przystąpią do tej konfrontacji pod ogromną presją. Warto dodać, że na Łazienkowską w roli trenera gości przyjedzie Aleksandar Vuković. Do zakończenia sezonu pozostały już tylko 4. kolejki. Emocje sięgają zenitu!

