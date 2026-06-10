Dziecko w oknie życia! Obok kilkumiesięcznego chłopca znaleziono poruszający list

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór (7 czerwca). Jak podaje portal Ostrow24.tv, w Ostrzeszowie ponownie rozległ się alarm uruchamiany w chwili otwarcia okna życia. To sygnał, który zawsze stawia w gotowości osoby opiekujące się tym miejscem.

Po otrzymaniu powiadomienia na miejsce skierowano karetkę pogotowia ratunkowego oraz policję. W oknie życia pozostawiono około czteromiesięcznego chłopca. Dziecko zostało przebadane przez medyków. Wstępne ustalenia wskazują, że jest ogólnie zdrowe.

Jak informuje Ostrow24.tv, tym razem przy dziecku pozostawiono także odręcznie napisaną karteczkę. Siostry zakonne nie ujawniają jej treści, chcąc uszanować prywatność matki oraz okoliczności, które doprowadziły do podjęcia tak trudnej decyzji. Wiadomo jedynie, że kobieta wyraziła nadzieję, iż jej syn znajdzie nowy dom i będzie miał szansę na szczęśliwe życie.

Reagujemy z biciem serca, biegnąc do okna życia z nastawieniem, że może być tam dziecko. Dobrze, że uratowane. To wielki dar i łaska, że to dziecko może żyć. Dobrze, że są takie miejsca, bezpieczne i anonimowe dla matki – mówi dziennikarzom portalu siostra Gertruda, przełożona Domu Sióstr Nazaretanek.

Okno życia przy Klasztorze Sióstr Nazaretanek działa od 2015 roku. Przez jedenaście lat jego funkcjonowania trafiło tam troje dzieci. Poprzedni taki przypadek odnotowano w lutym tego roku.