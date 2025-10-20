W Unii Europejskiej nie ma wyższego budynku niż ten. Polski drapacz chmur zachwyca

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2025-10-20 11:51

W sercu Polski wznosi się budynek, który ustanawia nowe standardy wysokości. Jeszcze dziesięć lat temu taka konstrukcja była jedynie marzeniem. Nowoczesny, imponujący i widoczny z daleka – stał się ikoną współczesnej architektury i symbolem rozwoju kraju. Dowiedz się, ile metrów mierzy najwyższy budynek w Polsce i jak wypada w porównaniu z innymi w Europie i na świecie.

Tak wygląda najwyższy drapacz chmur w Unii Europejskiej! Varso Tower, jakiego nie znacie

i

Autor: Shutterstock

Varso Tower w Warszawie to najwyższy budynek nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. Z iglicą osiąga imponującą wysokość 310 metrów, dominując nad stolicą i stając się jednym z jej najbardziej charakterystycznych symboli. Wieżowiec mieści się przy ulicy Chmielnej 69, w pobliżu Dworca Centralnego oraz Alej Jerozolimskich. Budowa zakończyła się w 2022 roku po kilku latach intensywnych prac. Varso Tower liczy 53 kondygnacje i stanowi centralny punkt kompleksu Varso Place. Choć cała konstrukcja z iglicą sięga 310 metrów, to wysokość użytkowa biurowca wynosi około 230 metrów. Budynek łączy szkło, stal i aluminium, tworząc elegancką, minimalistyczną bryłę, która doskonale wpisuje się w nowoczesną panoramę Warszawy.

Czytaj też: To największe miasto w Polsce. Nie chodzi o Warszawę

Tarasy widokowe i wyjątkowe atrakcje

Jednym z największych atutów Varso Tower są tarasy widokowe, z których można podziwiać panoramę miasta. Na 49. piętrze znajduje się ogólnodostępny taras Highline Warsaw, a na najwyższych kondygnacjach – przestrzeń widokowa z ogrodem i barem. To najwyżej położone tarasy w Polsce, stanowiące atrakcję zarówno dla turystów, jak i mieszkańców stolicy.

Wewnątrz budynku mieszczą się przede wszystkim nowoczesne biura, ale także restauracje, kawiarnie i przestrzenie usługowe. Obiekt został zaprojektowany z myślą o ekologii – posiada m.in. certyfikat BREEAM na najwyższym poziomie, co potwierdza jego energooszczędność i przyjazność dla środowiska.

Tak wygląda najwyższy drapacz chmur w Unii Europejskiej! Varso Tower, jakiego nie znacie
13 zdjęć

Polecany artykuł:

To największy stadion w Polsce, ale do europejskich gigantów mu daleko. Zobacz …

Varso Tower na tle Europy i świata

Choć Varso Tower jest najwyższym budynkiem w Polsce i całej Unii Europejskiej, na tle światowych gigantów prezentuje się nieco skromniej. Jego 310 metrów wysokości pozwala jednak wyprzedzić takie europejskie wieżowce jak The Shard w Londynie (310 m z iglicą, ale niższy w części użytkowej) czy Commerzbank Tower we Frankfurcie (259 m). W porównaniu z globalnymi rekordzistami, jak Burj Khalifa w Dubaju (828 m) czy Merdeka 118 w Kuala Lumpur (678,9 m), warszawski wieżowiec wypada znacznie niżej, lecz wciąż plasuje się w ścisłej czołówce nowoczesnych drapaczy chmur w Europie. Co więcej, Varso Tower jest symbolem tego, że stolica Polski coraz śmielej dołącza do elitarnego grona miast o światowej architekturze wysokościowej.

Varso Tower
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

VARSO TOWER CHMIELNA 69
WARSZAWA