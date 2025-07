Tak wyglądała historia miłości Joanny i Pawła Orleańskich. Ich związek przeszedł poważny kryzys

Joanna Pietrzak już jako bardzo młoda dziewczyna chciała zostać aktorką. To właśnie dlatego zdecydowała się na studia aktorskie we Wrocławiu. W trakcie nauki aspirująca gwiazda poznała Pawła Orleańskiego, którego nie polubiła od razu.

Na początku go nie lubiłam. Uważałam, że jest dla mnie... za młody (...) Pewnego dnia musieliśmy razem przygotować fragment sztuki na zajęcia. Byłam strasznie ambitna i katowałam Pawła w nieskończoność, powtarzając tekst. Spędziliśmy wtedy ze sobą dużo czasu i zanim się zorientowałam, pokochałam go - powiedziała aktorka w rozmowie z portalem Światseriali.interia.pl.

Jak się okazuje, ze ślubem nieco czekali. Dopiero w 1999 roku zakochani zdecydowali się powiedzieć sobie sakramentalne "tak". W podróż poślubną polecieli na Malediwy. W jednym z wywiadów Paweł wyjawił, że jego ukochana nie przyjęła jego nazwiska od razu. Zrobiła to dopiero w 10. rocznicę ślubu.

To była totalna niespodzianka! Joanna przyszła do domu z nowym dowodem osobistym i powiedziała mi, że ma dla mnie prezent z okazji dziesiątej rocznicy naszego ślubu. Byłem w szoku. Okazało się, że nie była jej do tego potrzebna moja zgoda... Nie wiedziałem, że tak to wygląda w polskim prawie. Wystarczyły skrócony odpis aktu małżeństwa i trzydzieści siedem złotych - mówi prezenter w rozmowie z dziennikarzami portalu plejada.pl.