Paweł Orleański przyłapany z inną kobietą. W samochodzie pozwolili sobie na więcej. Są zdjęcia

Niedawno Paweł i Joanna Orleańscy świętowali 25 lat swojego małżeństwa. Ona - piękna gwiazda "Złotopolskich". On również próbował swoich sił w serialach, ale największą karierę zrobił prowadząc program popularnonaukowy "Galileo" na antenie TV4. Dlatego nieco zdziwiły nas zdjęcia, które dostaliśmy do redakcji. Paweł jednak zapewnia: to tylko serdeczna koleżanka!