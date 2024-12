Wystarczyły 3 rzeczy, abym miała najpiękniejszą choinkę w bloku. Zrobiłam ozdoby choinkowe za grosze. Ozdoby na choinkę diy

Wystarczyły 3 rzeczy, abym miała najpiękniejszą choinkę w bloku. Sama zrobiłam ozdoby choinkowe

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami i wiele z nas powoli rozpoczyna przygotowania do tego magicznego czasu. Świąteczne porządki, zakupy prezentów czy składników niezbędnych do przyrządzenia bożonarodzeniowych potraw. Wszystkie przygotowania do świąt zwieńcza ubieranie choinki. I niewątpliwie to jeden z najprzyjemniejszych momentów przygotowań do Bożego Narodzenia. Pięknie przystrojona choinka wspaniale dekoruje mieszkanie, wprawiając jego domowników w dobry nastrój. Zazwyczaj choinkę ubieramy ze wszystkimi członkami rodziny tuż przed Wigilią. Zastanawiasz się jakim stylu ubrać tegoroczną choinkę? Postaw na oryginalność i samodzielnie przygotuj ozdoby choinkowe na świąteczne drzewko, a z pewnością miło zaskoczysz swoich bliskich. Do zrobienia ozdób choinkowych diy potrzebujesz dosłownie trzech składników.

Łańcuch na choinkę zrobiony samodzielnie

W prosty sposób możesz wykonać łańcuch na choinkę. Wykorzystaj w tym celu makaron. Do zrobienia łańcucha potrzebujesz około 2 metrów mocnej nitki, 100 sztuk makaronu (najlepiej kolanka z falbankami), złotej lub srebrnej farby. Nić złóż na pół i zrób z niej pętelkę. Nawlecz po jednej sztuce makaronu na każdą nić i zwiąż je ze sobą tak, aby powstało serce. Tę czynność wykonuj aż do końca nici. Kiedy będzie gotowe, pomaluj łańcuch farbą. Jeśli chcesz przygotować ozdoby choinkowe, wykorzystaj różne rodzaje makaronów. Możesz je sklejać w dowolne wzory. Kiedy klej wyschnie, pomaluj je farbą i gotowe.

Ozdoby choinkowe z szyszek

Ozdoby z szyszek na kolorowych wstążkach lub jutowych sznurkach można wykorzystać jako naturalne bombki na choinkę. Wcześniej warto je pomalować farbą w spreju. Na klej w tubce można zaś przykleić drobne ozdoby czy pompony, a także sypnąć odrobinę brokatu.

Ozdoby na choinkę diy

Suszone pomarańcze idealnie pachną i świetnie wyglądają w połączeniu z gałązkami iglaków. Dlatego warto przygotować z plasterków cytrusa naturalne ozdoby na choinkę. Pokrój pomarańcze w plastry o grubości 5 mm i rozłóż je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz je w piekarniku o temperaturze 75 stopni Celsjusza przez 2 godziny. Pamiętaj, aby je co jakiś czas obracać na drugą stronę. Kiedy będą już dobrze wysuszone, to zawiąż na nich wstążkę i gotowe. Kolejnym pomysłem na drzewko bożonarodzeniowe jest przystrojenie go pierniczkami lub lizakami.