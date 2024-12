Pachnące miodem, cynamonem i imbirem pierniczki są przepyszne, jednak jeśli chcemy, by nie tylko smakowały, ale także wyglądały, warto je ozdobić lukrem. Takie dekorowanie świątecznych wypieków może być okazją, żeby spędzić trochę czasu z rodziną lub przyjaciółmi. Wystarczy wcześniej upiec pierniczki i zaprosić innych do zabawy. Ciastka można ozdobić czekoladą, orzechami albo lukrem, który bardzo łatwo przygotujemy. Wystarczy cukier i woda lub sok z cytrusów.

Jak zrobić lukier do pierniczków? Oto prosty przepis. Wystarczą dwa składniki do dekoracji ciastek

Jeśli chcemy, by lukier był jedynie słodki, do jego przygotowania użyjemy jedynie cukru i wody. Jednak jeśli wolimy, by miał cytrynowy, lekko kwaśna smak lub też aromat pomarańczy – wodę zastąpmy sokiem z cytrusów.

Lukier do pierniczków składniki: 40 dag cukru pudru, 8 łyżek soku z cytryny lub pomarańczy, lub wody.Przygotowanie: Zacznij od przesiania cukru pudru przez sitko do miski. Dzięki temu lukier będzie gładki i bez grudek. Dodaj sok wyciśnięty z cytryny/ pomarańczy lub wodę. Za pomocą łyżki lub trzepaczki dokładnie wymieszaj cukier puder z płynem. Jeśli lukier jest zbyt gęsty, dodaj odrobinę więcej płynu, ale pamiętaj, aby robić to stopniowo – lukier powinien być gęsty, ale płynny. Jeśli lukier jest zbyt rzadki, dodaj więcej cukru pudru. Pamiętaj, że lukier szybko zastyga, więc jeśli nie używasz go od razu, przykryj miskę folią spożywczą, aby nie wysychał. Gdy lukier jest gotowy, możesz przełożyć go do rękawa cukierniczego, łatwiej będzie malować wzory na pierniczkach. Możesz eksperymentować z różnymi smakami, dodając do lukru ekstrakt waniliowy lub też korzenne przyprawy. Te ostatnie sprawdzą się, szczególnie gdy do przygotowania lukru używasz soku z pomarańczy.

