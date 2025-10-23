Zamiokulkas Ci za to podziękuje. Odżywczy wywar do podlewania jesienią i zimą, który zazieleni liście zamiokulkasa. Odżywka do kwiatów

Nawet jesienią i zimą rośliny doniczkowe potrzebują nawożenia, by uzupełnić niedobory witamin i minerałów z gleby.

Zamiokulkas, znany z odporności, pochodzi z Afryki i jest ceniony za łatwość w pielęgnacji, jednak jesienią i zimą potrzebuje wsparcia.

Domową odżywkę, bogatą w witaminy i minerały, przygotujesz z dwóch zmiksowanych buraków zalanych litrem wody.

Sprawdź, jak prosta i bezkosztowa odżywka z buraków może szybko postawić Twojego zamiokulkasa na nogi!

Domowa odżywka do zamiokulkasa. Stawia kwiat na nogi i ratuje marniejącą roślinę

Nawożenie kwiatów doniczkowych to ważny element ich pielęgnacji, nawet jesienią i zimą. Rośliny hodowane w doniczkach nie mają dostępu do witamin i minerałów z gleby i potrzebują, aby dostarczać je zewnętrznie. W ten sposób zawsze będą mogły pobierać substancje odżywcze z ziemi doniczkowej.

Zamiokulkas uchodzi za kwiat prosty w pielęgnacji. Często nazywany jest rośliną do odpornych. Dobrze znosi czasowe przestoje w podlewaniu i nie ma wygórowanych wymogów odnośnie podłożona i ziemi. Naturalnie zamiokulkas pochodzi z Tanzanii, a dokładniej z Zanzibaru. Przez Anglików nazywany jest "klejnotem Zanzibaru". Występuje przede wszystkim w Afryce w niżowych i podgórskich lasach i sawannach.

Jak wspierać zamiokulkasa jesienią i zimą? W tym okresie warto dokładnie zadbać o dostarczenie roślinie witamin oraz minerałów. Dzięki temu przez cały sezon będzie w dobrej kondycji i lepiej zniesie okres spoczynku. Do odżywiania zamiokulkasa nie potrzebujesz kupnych i specjalistycznych nawozów. Równie dobrze sprawdzą się domowe odżywki. W ten sposób szybko i praktycznie bezkosztowo odżywimy swoje kwiaty.

Jak przygotować zimową odżywką do zamiokulkasa? Jedyne, czego potrzebujesz to buraki. To popularne warzywo bogate jest w wiele witamin, które odżywią kwiaty doniczkowe. Zawiera ono między innymi witaminy A, E, K oraz witaminy z grupy B. Dodatkowo znajdziemy w nim także azot, fosfor, bor, magnez i potas. Wszystkie te składniki potrzebne są roślinom do wzrostu oraz ochrony systemów korzeniowych. Aby przygotować domową odżywkę do zamiokulkasa potrzebujesz 2 średniej wielkości buraków. Pokrój je w kostkę, a następnie dokładnie zmiksuj. Całość zalej 1 litrem wody i dokładnie wymieszaj. Tak przygotowaną mieszankę przecedź przez sito. Odżywka jest gotowa. Podlewaj nią zamiokulkasa raz w miesiącu. Pierwsze efekty działania odzywki będą niemalże od razu zauważalne.

Zamiokulkas nie potrzebuje dużej ilości słońca. Wystarczy mu półzacienione stanowisko. Zbyt duża ilość światła sprawia, że liście zamiokulkasa pokrywają się brązowymi plamami. Co ważne, zamiokulkas lubi ciepło i nawet zimą potrzebuje około 17 st.C. Roślina ta potrzebuje przepuszczalnego podłoża. Na dnie doniczki warto rozłożyć piasek lub zrobić drenaż. Dobrze znosi okresu suszy i może przetrwać nawet 2 miesiące bez podlewania. Zamiokulkasa należy co kilka lat przesadzać. Młode osobniki wymagają przesadzania raz do roku

