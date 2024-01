i Autor: Pixabay Faworki/ zdjecie ilustracyjne

Tłusty czwartek 2024

To niedopuszczalny składnik faworków. Tysiące gospodyń dodaje go do chrustu, a przez to faworki nie są idealnie kruche. Przepis na faworki

Przepis na faworki na Tłusty Czwartek. Chrust lub faworki do zdecydowanie jeden z ulubionych przysmaków wielu Polaków. Przepis na faworki często przechowany się w rodzinie i przekazywany pokolenia na pokolenie. Sekretem idealnych faworków jest kruche ciasto, które niemalże rozpada się podczas jedzenia. Faworki nie wyjdą jeżeli do ciasta dodasz ten jeden składnik. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak duże ma on znaczenie. Tego nie dodawaj do ciasta na faworki.