Gdzie powstaną nowe sklepy Dino w 2026? Tu planują gigantyczną ekspansję

Sieć Dino planuje gigantyczną ekspansję w 2026 roku, otwierając nowe sklepy głównie w mniejszych miejscowościach.

Województwo opolskie będzie jednym z kluczowych regionów, gdzie powstaną nowe placówki Dino.

Dino podbija Polskę

Dino to dziś jedna z najszybciej rozwijających się sieci handlowych w Polsce, kojarzona głównie z mniejszymi miejscowościami i osiedlami poza centrami dużych miast. Historia sklepów tej sieci sięga 1999 roku - to wtedy w Golinie (woj. wielkopolskie) powstał pierwszy sklep działający pod tą marką.

Założycielem sieci jest Tomasz Biernacki, przedsiębiorca związany wcześniej z branżą mięsną. Od początku kluczowym elementem działalności była współpraca z lokalnym zapleczem produkcyjnym, zwłaszcza w zakresie mięsa i wędlin. Już na starcie Dino stawiało na model supermarketu blisko domu – z łatwym dojazdem, własnym parkingiem i ofertą dopasowaną do codziennych potrzeb mieszkańców. Między innym dzięki temu sklepy cieszą się dużą popularnością.

Nowe sklepy Dino w Polsce. W woj. opolskim będzie kilka punktów

Pod koniec ubiegłego roku pisaliśmy już o tym, że na terenie całej Polski sklepów Dino stale przybywa, a więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Nowe sklepy Dino w Polsce w 2025. Dominuje jedno województwo! Tym razem wiemy już, że w roku 2026 nie będzie inaczej i to m.in. w województwie opolskim pojawi się kilka nowy placówek Tomasza Biernackiego. Gdzie konkretnie? O tym dowiecie się z naszej galerii zdjęć.

Nowe sklepy Dino w woj. opolskim [LISTA]

Dino przejmuje polskie wsie i miasteczka

Dino konsekwentnie rozszerza swoją obecność w najmniejszych miejscowościach, zmieniając handlową mapę Polski. Nowe sklepy rosną przy drogach wjazdowych do wsi i miasteczek, często tam, gdzie wcześniej mieszkańcy mieli do dyspozycji tylko małe, lokalne sklepy. Skala ekspansji jest tak duża, że dla wielu regionów Dino stało się dziś najważniejszym punktem zakupowym oraz poniekąd symbolem zmian zachodzących na polskiej prowincji.