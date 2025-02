Życzenia imieninowe dla Agaty - 5.02.2025. Piękne i zabawne wierszyki na imieniny. Pobierz i wyślij je Agacie

Życzenia imieninowe dla Agaty - 5.02. Piękne i zabawne wierszyki na imieniny. Pobierz i wyślij je Agacie

Z okazji imienin Agaty, które przypadają 5 lutego, warto wyrazić ciepłe i serdeczne życzenia dla tej wyjątkowej osoby. Imieniny to doskonała okazja, by okazać Agacie naszą miłość, szacunek i uznanie.

W tym szczególnym dniu życzymy jej przede wszystkim zdrowia, które pozwoli jej cieszyć się każdą chwilą, oraz niezliczonych powodów do radości. Niech życie przynosi Agacie same piękne chwile, pełne sukcesów, spełnionych marzeń i chwil, które zapamięta na zawsze. Ciepło, przyjaźń i miłość niech otaczają ją z każdej strony, a serce zawsze bije w rytmie szczęścia.

Imieniny Agaty to także czas, by podziękować jej za to, jaką jest osobą — pełną energii, serdeczności i zrozumienia dla innych. Życzymy, by ten rok był pełen nowych możliwości, a każda napotkana trudność stawała się tylko kolejnym krokiem w drodze do realizacji jej marzeń.

W Dniu Twojego Święta

Składam Ci życzenia

Aby się spełniły

Wszystkie Twe marzenia

Które są dla Ciebie

Jak słońce dla świata

Niech szczęśliwie płyną

Twe piękne Lata

***

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

***

***

Droga Agato,

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

***

Kochana Agato,

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęście i długich lat.

***

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

***

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygoda, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

***

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki dziś są Twoje imieninki!

***

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

***

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobie życzy…

***

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin.

Twoich życzy...

***

źródło: wierszyki.org