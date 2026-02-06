Karen Mulder w latach 90. była jedną z największych gwiazd światowych wybiegów. Jej twarz znały miliony, a nazwisko pojawiało się na okładkach najważniejszych magazynów mody. Wszystko zmieniło się w 2001 roku, gdy zdecydowała się przerwać milczenie. W popularnym francuskim talk-show opowiedziała o brutalnej stronie branży, która przez lata była zamiatana pod dywan.

Zobacz też: Kolejny polski wątek w ujawnionych aktach Epsteina! Kim jest Adrianna Mucińska Ross?

Miała odwagę mówić prawdę o Epsteinie? Jej kariera nie trwała długo

Podczas telewizyjnego wystąpienia Mulder mówiła wprost o przemocy seksualnej, presji i wykorzystywaniu młodych kobiet przez ludzi posiadających ogromne pieniądze i wpływy. Twierdziła, że była zmuszana do kontaktów seksualnych, odurzana i manipulowana. Jej słowa uderzały w sam fundament świata mody - według modelki branża miała działać jak mechanizm "dostarczania" dziewczyn wpływowym mężczyznom.

W relacji padły nazwiska osób z najwyższych sfer: wspomniała m.in. księcia Alberta z Monako oraz ludzi powiązanych z największymi agencjami modelingowymi. Program nigdy nie trafił do emisji. Nagrania zostały zniszczone, a osoby obecne w studiu zobowiązano do milczenia.

Zobacz też: TYLKO U NAS! Kolejne polskie nazwiska w aktach Epsteina: Karolina Szymczak, Alex Przetakiewicz i supermodelki

Zamiast publicznej dyskusji o nadużyciach, szybko narodziła się narracja podważająca wiarygodność kobiety. Media zaczęły sugerować, że jest niezrównoważona. Niedługo później Mulder trafiła do szpitala psychiatrycznego, gdzie spędziła kilka miesięcy. Jej życie prywatne stało się przedmiotem sensacyjnych doniesień, a kariera praktycznie przestała istnieć.

To szczególnie uderzające, biorąc pod uwagę jej wcześniejszą pozycję. Karen Mulder należała do absolutnej czołówki modelek lat 90., pracowała dla największych domów mody i była uznawana za jedną z ikon tamtej dekady. Fotograf Helmut Newton zachwycał się jej urodą, a tabloidy rozpisywały się o jej relacjach z wpływowymi mężczyznami.

Zobacz też: Joanna Krupa też jest w aktach Epsteina. W jakim kontekście? "To ohydne"

Zobacz naszą galerię: Politycy i gwiazdy w dokumentach Epsteina. Sieć kontaktów szokuje. Kolejne nazwiska ujrzały światło dzienne!

24

Sonda Czy Twoim zdaniem polskie władze właściwie reagują na ujawnione dokumenty ws. Jeffreya Epsteina? Tak, trzeba dokładnie zbadać każdy wątek Tak, ale to raczej gest polityczny niż realne śledztwo Nie, rząd reaguje zbyt późno Nie, to temat sztucznie rozdmuchany Trudno powiedzieć / nie interesuję się tym tematem