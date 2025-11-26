Grażyna Wolszczak nie chciała pobierać emerytury! Tematu unikała jak ognia. "Emerytura przepadła"

Grażyna Wolszczak to jedna z tych gwiazd, które ani myślą schodzić ze sceny. Zaczynała skromnie, ale dzięki talentowi i samozaparciu udało jej się sięgnąć po status jednej z najbardziej rozpoznawalnych aktorek w Polsce.

Jej aktorska podróż rozpoczęła się w teatrze, ale w 1987 roku Wolszczak pojawiła się na małym ekranie w kultowym serialu "07 zgłoś się". Wolszczak doskonale sprawdzała się i na scenie, i na planach filmów oraz produkcji telewizyjnych. W "Wiedźminie" zagrała czarodziejkę Yennefer, w "Matkach, żonach i kochankach" wcieliła się w dziennikarkę, w "Na Wspólnej" od 2003 roku kreuje postać Barbary.

Czas na emeryturę? Oj, nie

Wolszczak ma 66 lat, a zawodowo działa od ponad 40, ale ani myśli przejść na emeryturę. Gwiazda wciąż się rozwija. Na jej profilu na Instagramie można przeczytać:

Aktorka, producentka i kreatorka pozytywnych emocji w życiu i w Garnizonie Sztuki.

To nie wszystko. Pod opisem dotyczącym pracy widnieje:

Sport - wyzwanie i sposób na zdrowe, długie życie.

Wolszczak dba o siebie, trenuje i robi wszystko, aby nie tylko wyglądać młodo, ale też czuć się młodo i być zdrową osobą. A że jest seniorką? To już inna sprawa. Aktorka nie chce tego przyjąć do wiadomości. Gdy skończyła 60 lat i mogła starać się o przyznanie emerytury... unikała tematu, tracąc tym samym dodatkowy dochód.

Nie chciała pobierać emerytury. Obraziła się na swój wiek

Ja się tak obraziłam, jak weszłam w wiek emerytalny, że w ogóle nie przyjęłam tego do wiadomości i nie odbierałam emerytury z ZUS. Ona oczywiście mi przepadła, bo postanowiłam to zignorować - mówiła Wolszczak w podcaście "W stronę długowieczności".

Później gwiazda zmieniła zdanie i pogodziła się z rzeczywistością, a na jej konto zaczęły wpływać należne jej środki. Emerytura nie jest jednak ani jedynym, ani głównym źródłem zarobkowania aktorki.

Ja cały czas pracuję, w związku z tym emerytury nie traktuję poważnie - wyznała Faktowi.

Tak w młodości wyglądała Grażyna Wolszczak. Aktorka "Pierwszej miłości" mocno się zmieniła