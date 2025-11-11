Robert Chojnacki nie głoduje na emeryturze! Ale ZUS już mu wyliczył, "ile jeszcze może pożyć"

Robert Chojnacki jest emerytem. "Nie jęczę jak niektórzy, że nie mają z czego żyć"

Robert Chojnacki na emeryturę przeszedł 2 lata temu, gdy skończył 65 lat. Do tego czasu nagrywał, koncertował. Teraz też wciąż można go posłuchać np. na największych polskich festiwalach. Muzyk nie ma złudzeń co do swojego zawodu. Bardzo często dla wielu muzyków, piosenkarzy, artystów wybór takiego, a nie innego sposobu na zarobkowanie oznacza pracę na scenie do końca życia, a przynajmniej do momentu, gdy głos i ciało nie odmówią posłuszeństwa.

W tym zawodzie to nie ma emerytury. To jest tak, jak się mówi, gra się po prostu, aż się człowiek przewróci na scenie albo za sceną - stwierdził Chojnacki bez owijania bawełnę w rozmowie z "Faktem".

Chojnacki dorastał ze świadomością, że dojrzałe życie może być trudne nie tylko ze względu na choroby czy niedomaganie, ale i z powodu finansów. Wziął to sobie do serca i postanowił zapracować na godną emeryturę. Zresztą przykład miał we własnym domu rodzinnym:

Wiedziałem, że muszę płacić składki. Byłem już z domu przygotowany, moja mama zawodowo śpiewała w Mazowszu i w tym świetle człowiek się ogrzewał, bo wiedział, że ten zawód taki jest i muszę odkładać, bo nie będę potem miał na chleb.

Jak Chojnacki odłożył na emeryturę? Inne gwiazdy rozkładały ręce, a on...

Chojnacki po latach pracy i oddawania części zarobków państwu w postaci podatków oraz składek teraz może być zadowolony. A jeśli nawet jego emerytura nie jest tak wysoka, aby przelewy od ZUS-u budziły uśmiech szczęścia, to jednak przynoszą spokój i poczucie bezpieczeństwa.

Ale nie ma nic za darmo. Muzyk opłacał składki, podczas gdy znajomi z branży wydawali wszystko, co zarobili. On jednak jako senior nie chciał cierpieć i marudzić. Poza tym był świadomy faktu, że choć w danym momencie zarabiał sporo, to mogło być chwilowe. W show-biznesie nie ma pewności ani pracy, ani wynagrodzenia.

Prowadziłem firmę, potrącali i płaciłem. Nie chciałem się obudzić z ręką w nocniku. Jak jest sława owszem, wszystko jest ładnie, idzie się szeroko, a potem można polecieć na pierwszym wirażu. Miałem tego świadomość. I teraz nie jęczę jak niektórzy, że nie mają z czego żyć. Trzeba było myśleć. A artyści nie potrafią jednak utrzymać pieniędzy w ręku za długo, bo one ich parzą. Ludzie myśleli, że kariera trwa całe życie, a tak nie jest, bo dzisiaj jest Chojnacki, a jutro ktoś inny. Następne pokolenia już też drapią powoli drzwi do kariery - mówił ostro Chojnacki.

Choć jego słowa mogą brzmieć brutalnie, taka jest rzeczywistość wielu artystów.

Chojnacki o własnej emeryturze. ZUS wyliczył mu, ile jeszcze może pożyć!

67-letni muzyk nie chciał ujawniać kwoty, jaką co miesiąc dostaje od ZUS-u, ale wyznał:

(...) nie jest najgorzej. To nie jest głodowa emerytura. Nie powiem, że jest wystarczająca, ale nie zła. Na początku miesiąca przychodzi na konto i tyle mogę zdradzić.

I dodał, że otrzymał wyliczenia dotyczące liczby wypłat świadczenia:

ZUS mi wyliczył, że jeszcze mam 300 miesięcy według rozdzielnika, to jakieś 25 lat mogę pożyć.

A jak tam wasze emerytury?

