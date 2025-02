Marian Opania od 17 lat mógłby być na emeryturze, ale wciąż ciężko pracuje mimo chorób. Tak teraz wygląda 82-letni aktor

Marian Opania wielu widzom kojarzy się głównie z serialem "Na dobre i na złe", ale przecież gra od ponad 60 lat, więc jego dorobek jest dużo większy. Choć aktor ma już 82 lata (skończył 1 lutego 2025 r.), nie zdecydował się na rezygnację z pracy, o przejściu na emeryturę nawet nie chce myśleć.

Zobacz także: Marian Opania ma kompleks... wzrostu! Aktor żałuje, że jest mały, bo tracił przez to role

Aktor za młodu grał w "Miłości dwudziestolatków" Andrzeja Wajdy, "Sąsiadach", "Palcu Bożym", "Człowieku z żelaza" i dawał popisy na scenach teatralnych. Ogromną popularność i sympatię widzów przyniosła mu dużo późniejsza rola profesora Zyberta w lubianym serialu TVP "Na dobre i na złe".

Widzowie znają Opanię i z innych produkcji telewizyjnych takich jak "Prawo Agaty" czy "Niania", gdzie wcielał się odpowiednio w ojca tytułowej Agaty oraz tatę Frani. Obie postacie grane były przez Agnieszkę Dygant.

Zobacz także: "Na dobre i na złe". Marian Opania załatwił pracę wnukowi

Opania jeszcze kilka lat temu, w czasie pandemii, narzekał na marne zarobki - nie mógł wówczas grać w teatrze. Teraz jednak znów nie może opędzić się od pracy. Dopiero co zagrał w "Dalej jazda" z Julią Wieniawą u boku, a teraz pokazał się na deskach Teatru Ateneum, gdzie premierę miała jego sztuka. Zarabia też na spotkaniach z fanami - i to wcale nie tak mało!

Zobacz także: Marian Opania królem chałtur. Ile dostają inne gwiazdy?

Marian Opania 1 lutego skończył 82 lata, a niespełna tydzień później szalał podczas premiery "Pary nasyconej", swojego autorskiego spektaklu.

Na facebookowym profilu Teatru Ateneum można było przeczytać:

Wyjątkowy wieczór autorski Mariana Opani, pełen wzruszeń, humoru, refleksji. W programie usłyszymy piosenki autorstwa Jana Wołka z muzyką Jerzego Satanowskiego. Jednym zdaniem można by napisać o tym spektaklu: samo życie. Tyle tylko, że dopiero tercet: Opania, Wołek, Satanowski pokazują nam ileż to życie ma odcieni, rys i tonów. Chociaż w zasadzie, to zawsze (tak jak w "Parze nasyconej") idzie o jedno: o miłość.